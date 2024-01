Un troisième joueur de l'ASSE est sélectionné pour la CAN. Il rejoint Dylan Batubinsika et Karim Cissé pour le tournoi prévu en Côte d'Ivoire, à partir du 13 janvier 2024. Son remplaçant est déjà arrivé à Saint-Etienne et a passé la visite médicale.

ASSE : Ibrahim Sissoko sélectionné pour la CAN avec le Mali

L'ASSE aura trois joueurs absents en janvier-février, en raison de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Karim Cissé (Guinée), puis Dylan Batubinsika (RD Congo) ont été les premiers joueurs de l'équipe stéphanoise, appelés dans leur sélection respective pour participer à la compétition. L'attaquant et le défenseur central étaient ainsi absents lors de la reprise des entrainements à Saint-Etienne, le 29 décembre dernier. Présélectionné avec le Mali, Ibrahim Sissoko était également écarté du groupe d'Olivier Dall'Oglio, dans l'attente de la liste définitive d'Eric Chelle.

Ce mercredi, l'attaquant de l'ASSE est situé sur son sort. Il figure sur la liste officielle des Aigles maliens pour la CAN. Le meilleur buteur des Verts sera donc absent pour le début de la phase retour du championnat, comme pressenti. Si le Mali va jusqu'au bout de la compétition, il sera absent jusqu'à la mi-février au moins.

Mercato : Irvin Cardona a passé la visite médicale avec succès

Par anticipation à l'absence d'Ibrahim Sissoko, l'ASSE a recruté Irvin Cardona pour se renforcer. La première recrue Stéphanoise est en provenance du FC Augsbourg en Bundesliga. Elle est prêtée au club ligérien pour six mois, soit jusqu'à la fin de le saison. Le polyvalent attaquant est arrivé à Saint-Etienne et y a passé la visite médicale, avec succès, d'après les informations de Benjmain Quarez du quotidien Le Parisien. Il ne reste donc plus qu'arrondir les angles, avant l'officialisation de la signature d'Irvin Cardona. Elle devrait se faire dans les prochaines heures.

Notons qu'Olivier Dall'Oglio, le nouvel entraineur de l'ASSE, a poussé pour le retour du français dans l'Hexagone. Il avait eu le joueur formé à Monaco sous ses ordres au Stade Brestois (2019-2021). Et leur collaboration à Brest avait été positive. Espérons pour la direction du club ligérien que les retrouvailles entre le technicien de 59 ans et l'attaquant de 26 ans soit une réussite à Saint-Etienne. Rappelons que l'ASSE joue la montée en Ligue 1 cette saison.