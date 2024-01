Première recrue hivernale de l’ASSE, Irvin Cardona vient renforcer les Verts offensivement. En plus de son profil polyvalent, il a des chances de réussir à Saint-Etienne.

Irvin Cardona déterminé à aider l'ASSE

L’ASSE tient son premier renfort pour la phase retour du championnat. Irvin Cardona a rejoint le club ligérien le troisième jour du mercato de janvier. Il est venu renforcer l’attaque stéphanoise, diminuée par les absences de deux avant-centres : Ibrahima Wadji et Ibrahim Sissoko. Le premier est blessé depuis le début de la saison, tandis que le deuxième a rejoint la sélection du Mali pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Côte d’Ivoire. Irvin Cardona est prêté à Saint-Etienne par le FC Augsbourg jusqu’à la fin de la saison.

Lors de sa première prise de parole, il a fait la promesse d’apporter un plus à l’équipe stéphanoise pour l’aider à atteindre son objectif, qui demeure la monté en Ligue 1. « Je suis très déterminé », a-t-il lâché d’entrée, avant de déclarer qu’il a « envie de marquer des buts » pour l’équipe de l’ASSE, qui selon lui ne devrait pas être en Ligue 2.

Cardona rejoint un coach et des ex-coéquipiers de Brest

Une grosse interrogation demeure cependant sur la forme dans laquelle Irvin Cardona est arrivé à l’ASSE. Il n’a joué que trois bouts de matchs en Bundesliga cette saison, pour seulement 51 minutes de jeu cumulées en quatre mois. Mais en dehors du manque de temps de jeu avec le club bavarois (13 rencontres disputé en un an), le joueur formé à l’AS Monaco et passé par le Stade Brestois (2019-2023) a un énorme atout pour réussir à Saint-Etienne. Premièrement, il a rejoint Olivier Dall’Oglio, un entraineur avec qui il a eu un bon feeling à Brest entre 2019 et 2021. Irvin Cardona l’a souligné à son arrivée : « Je rejoins un coach qui m’a lancé en Ligue 1. C’est bon pour la confiance ».

Deuxièmement, il a retrouvé également Gautier Larsonneur (gardien de but) et Gaëtan Charbonnier (avant-centre), deux anciens coéquipiers au SB29. Et c’est un avantage pour son intégration. « Il y retrouve un staff et des joueurs avec qui il a déjà travaillés. Ça va faciliter son intégration, ce qui est important lors d'un mercato hivernal », a souligné Olivier Dall’Oglio, après avoir apprécié le profil de la recrue de l’ASSE. En effet, Irvin Cardona peut évoluer aux trois postes sur le front de l’attaque. Son mentor le décrit comme « un joueur de percussion, à la recherche de profondeur ».