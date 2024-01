Après avoir fait son marché au Brésil, le PSG s'attaque à présent à une autre pépite sud-américaine, Allen Obando, avec une première offre.

Mercato PSG : Paris s'intéresse à Allen Obando

Le PSG a bien un goût particulier pour les jeunes talents du football sud-américain. Sous le guide de Luis Campos, le double champion de France vient de boucler deux transferts en provenance du Brésil. Il s'agit du défenseur central Lucas Beraldo et du milieu de terrain Gabriel Moscardo. Si le premier a pu signer un contrat de cinq ans pour 20 millions en provenance de Sao Paulo, le deuxième doit encore attendre quelques jours en raison d'une blessure détectée au pied gauche lors de sa visite médicale. Mais le club de la capitale n'en a pas encore fini avec ce mercato d'hiver. Le PSG veut maintenant attirer une autre pépite sud-américaine, en la personne de Allen Obando, un jeune attaquant équatorien évoluant au SC Barcelona.

Paris dégaine une offre pour Allen Obando

Allen Obando est un jeune attaquant équatorien de 17 ans. Il a été l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du monde U17 et de la Copa America U17 en 2023, où il a marqué 6 buts en 14 matchs avec sa sélection. Très attiré par le jeune espoir sud-américain, le Paris Saint-Germain serait prêt à l'attirer dans le groupe de Luis Enrique. Le club aurait même formulé une première offre pour Obando selon le président du SC Barcelona. En conférence de presse, Antonio Alvarez a confirmé que le club de Nasser Al-Khelaifi est extrêmement intéressé et a fait une offre qui répond aux attentes du club équatorien. Cependant, le PSG n'est pas le seul club qui s'intéresse au jeune international équatorien.

L'AS Monaco, le Borussia Dortmund et le City Football Group gardent aussi un œil sur le dossier. Obando n'a pas encore tranché sur son avenir, et pourrait attendre la fin de la saison pour prendre sa décision. Cette saison, il a disputé huit matchs avec son club du SC Barcelona, pour une réalisation. Il était présent à la dernière Coupe du Monde U17 en Indonésie avec l'Équateur. Allen Obando a inscrit un but lors de la phase de poules pour finalement s'incliner en 8e de finale face au Brésil.