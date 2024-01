À l’issue de la victoire de l’OM contre Thionville (1-0) en Coupe de France, Gennaro Gattuso a confirmé l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain à Marseille.

Mercato OM : Gennaro Gattuso vend la mèche pour Jean Onana

À la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour compenser l’absence de Valentin Rongier (blessé), l’Olympique de Marseille s’apprête à accueillir Jean Onana, sous la forme d’un prêt avec option d'achat, en provenance de Besiktas. Un accord total a été conclu entre les différentes parties, et le milieu de terrain a atterri à Marseille afin de passer sa visite médicale. Une information confirmée en personne par Gennaro Gattuso.

À l’issue de la victoire de l’OM contre Thionville (1-0) en Coupe de France, le technicien italien a indiqué qu’il attendait les résultats de la visite médicale de Jean Onana avant d’officialiser l'arrivée du joueur. Si tout se passe bien, le milieu de terrain camerounais s’engagera officiellement avec l’Olympique de Marseille dans les prochaines heures. Il deviendra ainsi la première recrue hivernale de l’OM.

Jean Onana connait très bien la Ligue 1

Poursuivant, Gennaro Gattuso explique que Jean Onana n'est pas une acquisition fortuite, mais plutôt un joueur spécifiquement choisi par l'équipe phocéenne. Cette mise au point signifie que la direction de l'OM et son entraîneur ont pris le temps de cibler et d'évaluer les compétences ainsi que les qualités du joueur de 24 ans avant de passer à l’offensive pour sa signature. Le coach de l’OM souligne un aspect important du profil de Jean Onana, à savoir sa connaissance approfondie de la Ligue 1.

Cette connaissance du championnat français est un atout considérable aux yeux des recruteurs phocéens. Cela suggère que l’ancien milieu du RC Lens n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour s'adapter au style de jeu de l’OM et à l'environnement de la Ligue 1. Gennaro Gattuso donne ainsi quelques indications sur les raisons de ce choix et est convaincu que Jean Onana apportera des compétences et une valeur ajoutée à son équipe. Il a pleinement confiance en sa future recrue, assurant que le milieu défensif « va beaucoup nous aider ». Toutefois, le recrutement hivernal de l’OM ne s’arrête pas là, d’autres renforts sont attendus.