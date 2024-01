En plus de Jaouen Hadjam et Adson, qui sont en instance de transfert, le FC Nantes a libéré Marquinhos. Le Brésilien retourne dans son club d’origine.

Mercato : Le FC Nantes va transférer Hadjam et Adson

Le FC Nantes a démarré son opération dégraissage. Jaouen Hadjam et Adson vont quitter le club de la Loire-Atlantique cet hiver. Ils sont en sur le point d’être transférés. Le premier va rejoindre le Standard de Liège en Belgique, d’après les informations de L’Equipe, alors qu’il était plutôt annoncé proche de son ancien club, le Paris FC, en Ligue 2.

Quant au Brésilien, il va retourner dans son pays natal après seulement une demi-saison au FCN. Son transfert au Vasco de Gama serait presque bouclé selon Ouest-France. Acheté aux Corinthians à millions d’euros, il devrait être vendu à 5,5 millions d’euros, à en croire le journal régional.

Marquinhos renvoyé à Arsenal par le FCN

Dans les les tuyaux ces dernières heures, le départ de Marquinhos (20 ans) du FC Nantes est officiel. Il a quitté les bords de l’Erdre et retourne à Arsenal. « Le FC Nantes et Arsenal (Premier League, Angleterre) ont trouvé un accord pour le retour de Marquinhos (20 ans) dans son club d'origine. Le FC Nantes souhaite une bonne continuation à Marquinhos pour la suite de sa carrière », a communiqué le club officiellement. En effet, l’ailier brésilien n’a pas réussi à s’imposer chez les Canaris. Il a joué seulement 150 minutes lors des 7 bouts de matchs disputés en Ligue 1. Il était prêté aux Jaune et Vert jusqu’ à la fin de la saison, mais son prêt est écourté, car Jocelyn Gourvennec ne compte pas sui lui.

En plus, Marquinhos a décidé de rejoindre la sélection du Brésil pour le tournoi pré-olympique de la Conmebol (du 20 janvier au 11 février). Le FC Nantes ne souhaitait pourtant pas le libérer pour cette compétition qui se joue hors dates FIFA.