L’ASSE rejoue en Ligue 2, ce samedi après-midi (15h) contre Laval. Avant cette rencontre, le point de l’infirmerie confirme une bonne nouvelle. Le retour d'Ibrahima Wadji.

ASSE : Des absents contre Laval

L’ASSE (7e) croise le fer avec le Stade Lavallois (4e), dans quelques heures au stade Geoffroy-Guichard. Ce sera sans Dylan Batubinsika, Ibrahim Sissoko et Karim Cissé. Ils sont avec leur sélection respective à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Le capitaine de Saint-Etienne, Anthony Briançon, est également absent. Il purge une suspension pour avoir accumulé des cartons jaunes. Gaëtan Charbonnier (35 ans) et Thomas Monconduit (32 ans) aussi ne sont pas présents dans l’équipe d’Olivier Dall’Oglio pour affronter les Lavallois.

Sur le point de rejoindre chacun un autre club, ils sont écartés du groupe stéphanois. Le premier s’est déjà engagé avec le SC Bastia, comme l’a confirmé l’entraineur du club corse en conférence de presse. Il ne reste plus que l’officialisation de la signature de l’avant-centre. Quant à Thomas Monconduit, il est en contact avec Valenciennes FC.

Stéphane Diarra retourné à l'infirmerie

Et ce n’est pas tout pour les absents ! Il y a le lot des blessés. Stéphane Diarra est retourné à l’infirmerie. Il a été touché lors du match amical contre Grenoble Foot. « C'est le point négatif. […]. C'est quelque chose qui m'ennuie », a commenté l’entraineur de l’ASSE. L’ailier ivoirien a un pris un coup au genou et ça a gonflé. La recrue estivale, Mahmoud Bentayg est toujours en rééducation. Selon Olivier Dall’Oglio, son retour n’est plus loin. « Ça va mieux. Beaucoup mieux même », a-t-il rassuré, mais « il faudra encore attendre quelques jours ».

Ibrahima Wadji, le grand retour !

La bonne nouvelle est celle du retour d’Ibrahima Wadji. Il devrait être opérationnel lors de la 21e journée, contre Pau FC. « On l'a récupéré entièrement. Ce qui est une bonne très bonne nouvelle », s’est réjoui Olivier Dall’Oglio, tout en indiquant : « sur le plan athlétique, il a bien bossé avec le staff médical. Je vais devoir regarder comment il se comporte la semaine prochaine ».

Rappelons qu’Ibrahima Wadji a joué seulement deux matchs en début de saison, en aout, face à Grenoble et Rodez. Revenu après deux blessures (cheville et cuisse), il était entré en jeu six minutes face à Laval, le 23 octobre dernier. Puis ce fut la rechute. Le Sénégalais a été victime d’une lésion aux muscles adducteurs de la cuisse droite.