Désireux de quitter les rangs du Stade Rennais cet hiver, Nemanja Matic intéresse l’OL. L’offre de John Textor est toutefois loin de satisfaire le SRFC.

Mercato OL : Le Stade Rennais recale John Textor pour Nemanja Matic

De retour en Bretagne depuis vendredi, Nemanja Matic ne devrait plus rejouer en match officiel avec le Stade Rennais. Désireux de quitter le club rennais cet hiver, le milieu de terrain de 35 ans va rencontrer la direction rennaise ce lundi pour trouver une solution qui arrange tout le monde, notamment un transfert pour permettre au SRFC d’encaisser de l’argent pour les mois restants du contrat de l’international serbe.

Et cela tombe bien puisque l’Olympique Lyonnais serait intéressé par le renfort de l’expérimenté ex-milieu défensif de Chelsea, qui veut surtout quitter Rennes pour pouvoir inscrire ses enfants dans une école internationale. Cependant, le journaliste Olivier Tallaron assure que l’offre de John Textor pour Matic a été jugée insignifiante et donc rapidement repoussée par le Stade Rennais.

« Le divorce est presque consommé, reste à trouver un point de chute à Matic. Lyon est intéressé et s’est engouffré dans le dossier, mais ce que l’on nous dit à Rennes, c’est que l’OL a proposé 1 à 2M€ pour Matic, et la réponse c’est : « NON ». Donc il faudra trouver un club pour permettre à Matic de quitter Rennes et de rejouer au football », a expliqué le spécialiste de Canal+ en marge de la victoire des hommes de Julien Stéphan face à l’OGC Nice (2-0), samedi soir au Roazhon Park, à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Aux dernières nouvelles, Matic pourrait finalement quitter la Ligue 1.

Nemanja Matic finalement prêt à quitter la Ligue 1 ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Nemanja Matic ne fera pas de vieux os au Stade Rennais. Six mois seulement après son arrivée, le natif de Vrelo veut déjà partir. Il va d’ailleurs rencontrer son président Olivier Cloarec et le directeur sportif Florian Maurice ce lundi pour évoquer la solution qui convienne à tout le monde. Après 19 matches et 3 passes décisives depuis le début de la saison, le vétéran serbe a montré qu’il est encore bon pour le service et plusieurs clubs étrangers se sont signalés pour le récupérer.

D'après les révélations de La Gazzetta dello Sport, l'AC Milan, qui va se séparer de Rade Krunic, aimerait renforcer son entrejeu avec Matic. En Angleterre, Fulham serait aussi sur les rangs pour l’ancien joueur de Manchester United. Selon L'Équipe, l’OL réfléchit à une seconde offre pour le numéro 21 du SRFC, qui est estimé à 3,5 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.