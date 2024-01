En plus de l’arrivée imminente d’Ulisses Garcia, le président de l’OM, Pablo Longoria, s’active en coulisse pour boucler l’arrivée d’une troisième recrue.

Mercato OM : Après Ulisses Garcia, un deuxième latéral attendu à Marseille

L'Olympique de Marseille réalise un coup inattendu sur le marché des transferts hivernal en s'assurant les services d’Ulisses Garcia. Alors que son nom n'avait pas circulé précédemment dans les rumeurs de transferts, RMC Sport et L'Équipe confirment que le latéral gauche de 28 ans est sur le point de rejoindre l'effectif marseillais durant ce mercato de janvier. Le deal s’est fait très rapidement. Les négociations entre le président Pablo Longoria et la direction des Young Boys de Berne ont été rapides, et un accord aurait été conclu pour le transfert d'Ulisses Garcia moyennant un chèque d’environ 3 millions d'euros.

Le défenseur polyvalent aurait même déjà donné son accord pour signer un contrat de quatre ans avec l'OM. Sa visite médicale est prévue ce mardi à Marseille. Une fois cette étape franchie, son engagement officiel avec le club phocéen sera confirmé, faisant de l’international suisse la deuxième recrue hivernale de l’OM, après Jean Onana. Cependant, le rôle d'Ulisses Garcia sera celui d'une doublure au poste de latéral gauche de Marseille. Footmercato indique que la direction marseillaise travaille en coulisse pour attirer un second renfort à ce poste, de niveau équivalent ou supérieur à celui du défenseur suisse.

Pablo Longoria travaille sur une piste secrète évoluant hors de la France

Les spéculations tournent alors autour d'Adrien Truffert du Stade Rennais, dont le nom est annoncé avec insistance à l’Olympique de Marseille. Cette recherche de renfort défensif prend surtout de l'importance, puisque Renan Lodi se prépare à rejoindre l'Arabie Saoudite pour un transfert de plus de 22 millions d'euros, hors bonus. Quelle sera alors l’identité de cette troisième recrue tant attendue à l’OM ?

Pour sa part, La Provence révèle que le président Pablo Longoria travaille sur une alternative secrète, évoluant en dehors de la France. Le président de l’OM pourrait ainsi réserver une nouvelle surprise aux supporters en bouclant une autre signature inattendue dans les prochains jours.