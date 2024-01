Une arrivée et un départ sont dans les tuyaux à l’OL. Parallèlement à ces deux dossiers quasi bouclés, le club serait toujours actif pour conclure les arrivées d’Arnaut Danjuma et Saïd Benrahma.

Mercato OL : Gift Orban arrive, Mamadou Sarr s'en va

L’OL va enregistrer une autre grosse signature, dans les prochains jours, après celle de Malick Fofana (18 ans). L’Equipe apprend que le coéquipier de la pépite belge, Gift Orban (21 ans) va rejoindre ce dernier à Lyon. Le quotidien sportif annonce « un accord avec La Gantoise » pour le transfert de l'attaquant nigérian. Si Malick Fofana est arrivé à Lyon contre une indemnité de 17 M € + 5 M € de bonus, le transfert de Gift Orban aurait été conclu à environ 13 M€.

Un contrat de quatre ans et demi l’attend à l’Olympique Lyonnais, à en croire la source. Notons que la pépite nigériane a inscrit 12 buts en 30 matchs disputés cette saison avec le KAA Gent. En revanche, Mamadou Sarr (défenseur central, 18 ans) va rejoint Molenbeek en Belgique.

Lyon pousse toujours pour Arnaut Danjuma et Saïd Benrahma

A l'OL, Pierre Sage se montre impatient. Il n’a pas manqué de rappeler, mardi, sur la chaîne du club rhodanien, qu’il attend des renforts offensifs le plus rapidement possible. Mais à deux semaines de la clôture du marché des transferts de janvier, David Friio et Matthieu Louis-Jean continuent de négocier pour les signatures d’Arnaut Danjuma (27 ans) d’Everton (prêté par Villarreal) et Saïd Benrahma de West Ham.

Les deux dossiers sont certes compliqués pour le directeur sportif et le patron du recrutement de l’OL, mais ils ne sont pas pour autant refermés, comme l’indique le journaliste Hugo Guillemet. « L'OL poursuit ses négociations pour Arnaut Danjuma (27 ans) et Saïd Benrahma (28 ans), deux dossiers plus complexes qui tardent à avancer », a-t-il assuré.