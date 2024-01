Alors que Pablo Longoria s'active à renforcer l'effectif de l'Olympique de Marseille, il doit rendre des comptes à Frank McCourt.

OM : Une réunion annoncée entre Pablo Longoria et Frank McCourt

L'Olympique de Marseille va bien et Frank McCourt aura bien de quoi se réjouir lors de sa rencontre avec Pablo Longoria. En effet, L'Equipe révèle qu'il y aura une réunion au sommet du club phocéen entre Pablo Longoria et son directeur général Stéphane Tessier et propriétaire américain de l'OM. Les deux seraient attendus sur la côte est américaine pour rencontrer Frank McCourt. Le dirigeant américain s'attend forcément à avoir des comptes rassurants et convaincants, ceci en dépit de l'élimination précoce de l'Olympique de Marseille de la Ligue des Champions. Ceci d'autant plus que Longoria vient de boucler le transfert de Renan Lodi à Al-Hilal contre 25 millions d'euros.

Un audit commandé depuis fin 2023

Ce transfert de Renan Lodi intervient comme une excellente nouvelle pour la direction du club phocéen. L'OM obtient ainsi le moyen de donner quelques garanties à la DNCG en donnant un nouveau souffle à son économie. La masse salariale du club s'est allégée avec les premiers mouvements réalisés par Pablo Longoria. De quoi donner également le sourire à Frank McCourt. Il y a pourtant quelques semaines, le propriétaire américain a commandé un audit financier de l'OM fin de l'année 2023.