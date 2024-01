Soucieuse de vouloir retrouver la Ligue 1 la saison prochaine, l'AS Saint-Étienne dispose d'une des attaques les plus faibles de l'antichambre de l'élite.

ASSE : Des chiffres inquiétants pour l'attaque stéphanoise, en grande difficulté

Seulement onzième de Ligue 2 après 20 journées, l'AS Saint-Étienne semble bien loin de son objectif principal : remonter en Ligue 1. Une division que le club ligérien n'a plus connu depuis la saison 2021-2022, saison qu'il avait terminé à la 18ème place (sur 20). Pourtant, si l'on regarde le classement, on se rend compte que les hommes d'Olivier Dall'Oglio sont toujours dans la course.

Le Pau FC, cinquième, n'est que 2 points devant. Pour recoller et surtout se détacher des nombreuses équipes rêvant de Ligue 1, les Verts doivent s'améliorer sur le plan offensif. Ce dimanche, le média EVECT a fait des révélations inquiétantes sur leur bilan dans ce secteur. À domicile, ils n'ont inscrit que 13 buts soit la treizième meilleure attaque du championnat. Même place à l'extérieur, mais avec 11 réalisations. Toutefois, EVECT précise que les Verts ont pris 14 points hors de leurs bases, ce qui les classent à la sixième position. À Geoffroy-Guichard, l'ASSE est seulement douzième malgré 15 points récoltés.

Olivier Dall'Oglio attend d'autres arrivées, après Irvin Cardona

Le mercato d'hiver, qui a ouvert ses portes le 1er janvier dernier, semble tomber à pic. La direction de l'AS Saint-Étienne a enregistré l'arrivée en prêt d'Irvin Cardona, ancien attaquant du Stade Brestois. L'attaquant de 26 ans jouait avec la réserve du FC Augsbourg, pour un but en 2 matchs cette saison. Mais cette arrivée n'est pas suffisante d'après Olivier Dall'Oglio, qui attend d'autres joueurs.

Dans un entretien pour France Bleu Saint-Étienne Loire, l'entraîneur des Verts a fait part de son envie de remplacer Stéphane Diarra. L'ailier prêté par le FC Lorient est touché à un genou depuis le 6 janvier dernier. Il est déclaré forfait pour le reste de la saison, d'après les dires de France Bleu. Plusieurs pistes sont traitées, mais aucune ne connaît une réelle avancée concrète pour le moment.