Mercato : Son départ du PSG, Mbappé se prend un coup de douze

Kylian Mbappé s’est replacé au cœur de l’actualité en annonçant au président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, son départ au mercato estival. Cette décision de son départ pour cet été sonne comme un coup porté au Paris Saint-Germain, mais aussi à la France du football.

Mercato : L’annonce du départ de Kylian Mbappé du PSG passe mal

Quitter le PSG pour le Real Madrid est le rêve de longue date de Kylian Mbappé. Déjà tout jeune, l’attaquant parisien prenait Zinédine Zidane en modèle tout en rêvant du club merengue. Après bientôt 6 ans au Paris Saint-Germain, le joueur estime qu’il est venu pour lui le temps d’aller vivre ses rêves au Real Madrid.

Déjà l’été dernier, l’attaquant du PSG avait désactivé la clause qui reconduisait automatiquement son contrat avec son club. Depuis, les tractations se sont multipliées pour le faire changer d’avis sans succès. Les offres les plus affolantes sont même passées par là sans plus de réussite. On connait la suite, le club s’est énervé, a un temps mis de côté Kylian Mbappé avant de le réintégrer, toujours avec l’espoir de changer sa décision, mais non.

Ce jeudi, Kylian Mbappé a rencontré le président Nasser al-Khelaïfi pour lui confirmer sa décision de quitter le club dès la fin de cette saison. L’information a aussi été confirmée par le club à qui l’attaquant vient de planter comme un coup de poignard dans le dos.

Mbappé a-t-il plombé la saison du PSG et compromis les Droits Tv du foot français

En pleine compétition de Ligue des champions et un championnat Ligue 1 loin d’être terminé, annoncer son départ est une façon indirecte de déstabiliser le club. C’est ce sentiment d’avoir joué contre son équipe et sa patrie la France qui justifie la lourde charge portée contre lui par Rolland Courbis.

L’ancien entraîneur de l’OM se dit « surpris et déçu » du comportement de Kylian Mbappé. Il estime que cette décision est un coup dur pour le « football français aussi », pour l’impact que va avoir sa décision sur les « les droits TV ». À noter que ces dernières années, Mbappé est devenu le principal argument commercial pour vendre le foot français.

Rolland Courbis ne s’attendait en réalité pas à ce que Kylian Mbappé annonce en « mi-février, dans une saison qui n’est pas terminée » sa décision de quitter le PSG.

Toujours pour coach Courbis, Mbappé aurait dû partir l’été dernier si tant est qu’il a pris la décision de s’en aller. Il aurait, selon lui, dû informer de son départ un an avant. Il a taxé son attitude « d’anormal, inélégant et imprudent ».

Kylian Mbappé avait déjà découragé plusieurs supporters du Paris Saint-Germain avec ses velléités de départ. Pour eux, ce n’est pas plus mal qu’il parte à la fin de la saison pour tourner la page, même si son annonce en mi-février passe pour un manque de respect.