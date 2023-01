Vente OM : Courbis met le feu, l'Arabie Saoudite l'attise !

Publié par Gary SLM le 22 janvier 2023 à 15:54

La vente OM revient à la une de l'actu de l'Olympique de Marseille. Rolland Courbis a affiché sa certitude sur le rachat du club par des Saoudiens.

Cela fait deux ans que la vente OM est sur toutes les lèvres. Des journalistes, en tête de qui Thibaud Vézirian, annoncent que de riches personnalités d' Arabie Saoudite sont engagées dans les tractations pour racheter l'Olympique de Marseille. Ces dernières semaines, Frank McCourt a eu un peu de répit grâce aux infos mercato qui dominent l'actualité du club marseillais.

Rolland Courbis croit en la vente OM

Ce répit a été de courte durée puisque Rolland Courbis a fait une sortie remarquée sur la vente de l'OM. L'ancien entraîneur du club marseillais a expliqué au 10 Sport, après son collègue Eric Di Meco de RMC, qu'il ne serait pas surpris que "l’Arabie Saoudite débarque en France" pour concurrence "directement" et "frontalement" le Qatar qui trône à la tête du PSG. "Je pense que les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement", a-t-il lâché au média sportif.

Avant Rolland Courbis, Eric Di Meco a lui aussi évoqué la vente de l'OM. Pour l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, un investisseur veut racheter le stade de l'OM et que le dossier est toujours dans "les tuyaux". "Il y a toujours", selon Eric Di Meco, "un nouveau propriétaire qui veut acheter le Stade" du club marseillais.

Sauf que pour les dirigeants de Marseille, ville propriétaire du Stade Vélodrome, l'enceinte ne sera vendue qu'au club de la ville, l' Olympique de Marseille. Toutes les personnes intéressées par le rachat du Stade Vélodrome savent que l'action sera liée à la vente OM. Voilà qui joint donc les deux dossiers et qui fait d'office du futur propriétaire du stade celui du club phocéen.

Ce mois de janvier 2023 laisse donc beaucoup d'espoir d'un départ de Frank McCourt aux supporters marseillais, à condition qu'il soit remplacé par un riche héritier d'Arabie Saoudite. D'ailleurs, à ce propos, une réaction est venue du pays du Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud. C'est la Fédération saoudienne de football qui a commenté les rumeurs de la vente OM.

La fédération de foot de l'Arabie Saoudite s'en mêle

Les dirigeants de la Fédération saoudienne de football ont fait savoir qu'ils étaient heureux "des résultats de Newcastle", mais que "la Fédération ne s’implique pas dans le rachat ou non de clubs étrangers."

Cette réaction passe pour certains comme l'existence réelle du dossier de rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite. Autrement, la si haute instance du football saoudien ne se serait pas exprimée sur la question, surtout quand elle ne dément pas la possibilité du rachat du club marseillais par un de ses fonds d'investissement.

Frank McCourt est de nouveau sous pression pour la vente OM. L'américain a jusqu'ici résisté à toutes les pressions des fans du club. Parviendra-t-il à se défaire de cette nouvelle pression lancée par des personnes différentes des journalistes Thibaud Vézirian et Romain Molina ? Ils ne cessent de chanter la possible reprise du club par de riches Saoudiens déterminés à venir concurrencer le Qatar en France où le PSG fait la pluie et le beau temps depuis son rachat par QSI.