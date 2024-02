Mercato OM : Longoria, une preuve de son futur départ de Marseille ?

Suite au départ acté de Gennaro Gattuso, Pablo Longoria se retrouve désormais dans une situation de plus en plus précaire à l’OM. Le président marseillais a même livré une confidence inhabituelle sur sa gestion du club.

OM : Pablo Longoria admet des erreurs dans sa politique

La crise qui secoue l’Olympique de Marseille a atteint un point de rupture, conduisant à des changements majeurs au sein du club. Après une série de résultats décevants, ponctuée par la défaite face au Stade Brestois (1-0), les dirigeants marseillais ont décidé de se séparer de Gennaro Gattuso, entraîneur en poste depuis seulement six mois. Cette décision marque un tournant dans l’histoire récente de l’OM, symbolisant les difficultés rencontrées sur le plan sportif et la nécessité d’un changement radical.

L’entraîneur italien s’est aussi montré très critique envers certains joueurs et la direction du club, mettant en lumière des tensions internes. Le manque de caractère de certains cadres du vestiaire et les lacunes dans l’effectif ont été soulignés, mettant en évidence les limites du recrutement effectué par le président Pablo Longoria lors du mercato hivernal. Les choix discutables du dirigeant espagnol ont suscité des reproches croissants de la part des supporters et des observateurs, remettant en question sa politique.

Face à cette crise, Pablo Longoria se retrouve alors sous pression à Marseille, où son possible départ est de plus en plus évoqué. Le président de l’OM a même tenu une réunion avec le propriétaire Frank McCourt pour faire le point sur les récents événements. Et selon les indiscrétions de L’Equipe, Pablo Longoria a reconnu ses erreurs commises dans la gestion du club. Cette remise en question inhabituelle de la part du président de l’OM témoigne de l’ampleur de la crise et de la nécessité de prendre des mesures urgentes pour redresser la barre.

Pablo Longoria pas impliqué dans la venue de Jean-Louis Gasset

Il faut reconnaitre que l’Olympique de Marseille est confronté à des changements permanents, avec une succession rapide d’entraîneurs. Depuis l’arrivée de Pablo Longoria à la tête du club en 2021, cette instabilité semble s’être accentuée, avec des résultats mitigés sur le terrain et des choix contestés en coulisses. Le recrutement raté de certains joueurs comme Vitinha, arrivé pour 32 millions d’euros et prêté au Genoa un plus tard, illustre bien les difficultés rencontrées par le club pour trouver la bonne formule.

Dans ce contexte, l’arrivée prochaine de Jean-Louis Gasset pour remplacer Gattuso Gattuso représente un nouvel espoir pour l’OM. Toutefois, cette décision semble avoir été prise en grande partie par le directeur général Stéphane Tessier et ses collaborateurs, signalant un possible recul de Pablo Longoria dans les décisions sportives. Pour de nombreux observateurs de l’OM, ce retrait laisse présager un futur changement à la tête du club. Même si rien n’est encore décidé quant à l’avenir de Longoria à Marseille, cette éventualité n’est pas à exclure.

En tout cas, le départ de Gennaro Gattuso et l’arrivée probable de Jean-Louis Gasset reflètent la volonté du club de tourner rapidement la page et de repartir sur de nouvelles bases. Néanmoins, l’avenir de Pablo Longoria reste incertain, laissant planer le doute sur la direction que prendra l’OM dans les mois à venir.