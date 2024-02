OM : Les supporters prêts à exprimer leur colère face au Shakhtar

Pour son match retour en barrage de Ligue Europa, l’OM accueille le Shakhtar Donetsk dans une ambiance qui promet d’être tendue. Les supporters phocéens préparent une contestation contre la direction.

OM-Shakhtar : Jean-Louis Gasset pour un baptême de feu au Vélodrome

Ce soir, le stade Vélodrome résonnera de la voix des supporters de l’Olympique de Marseille, prêts à exprimer leur mécontentement lors de la réception du Shakhtar Donetsk en barrages retour de la Ligue Europa. Après un match nul frustrant à l’aller (2-2), les Phocéens devront impérativement s’imposer à domicile afin de se qualifier pour le prochain tour. Jean-Louis Gasset aura la lourde charge d’accomplir cette mission. Fraîchement nommé à la tête de l’équipe phocéenne, le technicien de 70 ans fera donc ses débuts en tant qu’entraîneur de l’OM dans un contexte tumultueux. Sa première rencontre sur le banc de touche marseillais se déroulera dans une ambiance très tendue.

L’Équipe révèle en effet que les supporters de l’OM, mécontents de la direction et de la crise de résultats qui secoue le club, prévoient de manifester leur colère dans les tribunes du Vélodrome, à travers des banderoles hostiles et des sifflets dirigés vers les joueurs, le président Pablo Longoria et le propriétaire Frank McCourt. La tension sera donc palpable dès l’entrée des joueurs sur le terrain, alors que les Ultras exprimeront leur frustration face à la situation actuelle du club.

Une forte mobilisation attendue pour ce match décisif

Occupant actuellement une honteuse neuvième place au classement de la Ligue 1 et éliminé de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille se concentre sur la Ligue Europa pour réussir sa saison. En cas d’élimination face au Shakhtar Donetsk, la pression risque de s’intensifier sur l’OM, sa direction et Jean-Louis Gasset. Mais une victoire devrait « ramener un peu de soleil » et un vent d’optimisme dans la cité phocéenne.

Ainsi, la soirée s’annonce mouvementée au Vélodrome, avec des supporters déterminés à faire entendre leur voix. RMC Sport indique d’ailleurs que ce sont pas moins de 62 000 spectateurs qui sont attendus au Vélodrome pour ce choc décisif contre le Shakhtar. Pour Jean-Louis Gasset, cette première rencontre sera un véritable test de sa capacité à gérer la pression et à obtenir des résultats positifs dans un environnement tendu.