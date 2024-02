Mercato OL : La cote d’une pépite de Pierre Sage explose sur le marché

Moins en vue sous les ordres de Pierre Sage et sous les feux des critiques, ce jeune talent très prometteur de l’Olympique Lyonnais devrait prendre la porte cet été. Il jouit d’une très belle cote sur le marché.

Mercato OL : Rayan Cherki à la traine sous Pierre Sage

Annoncé comme un véritable talent à suivre dans les rangs de l’Olympique Lyonnais, le jeune milieu offensif n’a jamais réussi à rester dans la constance ces derniers mois. Rayan Cherki est même déchu de son statut de joueur clé et important chez les Gones depuis l’arrivée de Pierre Sage.

Très peu utilisé, le joueur de 20 ans jouit maintenant d’un rôle de remplaçant, à l’instar des trois derniers matchs de Ligue 1, qu’il a chaque fois débutés sur le banc de touche. Une situation difficile pour Cherki, qui ne semble visiblement pas être dans les plans de son entraineur.

Rayan Cherki a la cote en Europe

Photo : Rayan Cherki

Malgré son manque de temps de jeu dans le groupe de Pierre Sage et ses difficultés actuelles à l’Olympique Lyonnais, le jeune prodige français reste un talent très suivi en Europe. Rayan Cherki a une cote incroyable sur le marché des transferts comme le confirment les dernières informations.

En effet, selon le journaliste Ekrem Konur, West Ham et Crystal Palace sont intéressés par sa signature, en plus de Fulham. Au-delà de ces trois clubs de Premier League, la Serie A aussi garde un œil sur le joueur avec Naples et Juventus qui suivent le dossier de près.

Le prix de Cherki fixé

Rayan Cherki est à un an de la fin de son contrat à l’Olympique Lyonnais. Une prolongation ne serait pas à l’ordre du jour pour l’international Espoirs des Bleus. Pour ne pas le voir quitter le club libre de tout contrat l’été prochain, John Textor pousserait pour sa vente. En ce sens, l’OL n’entend pas faire du cadeau aux courtisans, fixant le prix de la pépite de Pierre Sage entre 25 et 30 millions d’euros. Une belle affaire à réaliser pour le dirigeant américain de Lyon.