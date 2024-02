Le championnat n’est pas encore terminé, mais les clubs travaillent déjà sur le prochain mercato estival. En France, le LOSC et le RC Lens se disputent ainsi une pépite du Barça.

Mercato : Lille et Lens visent une star du Barça

Deux clubs de Ligue 1, le RC Lens et Lille OSC se livrent une rude concurrence pour attirer une pépite du FC Barcelone lors du prochain mercato estival. En quête de nouveaux renforts pour la saison à venir, les deux pensionnaires du championnat français seraient disposés à tout pour parvenir à leurs fins dans ce dossier.

En effet, selon les informations relayées par le journal catalan Mundo Desportivo, les dirigeants lillois et lensois auraient jeté leur dévolu sur le défenseur sénégalais Mikayil Ngor Faye, qui évolue au Barça Athletic. Le joueur de 19 ans dévoile tout son potentiel en Catalogne. De nombreux prétendants lui font des yeux doux et un départ cet été est envisagé.

Mikayil Ngor Faye brille au Barça Athletic

Mikayil Ngor Faye a été formé à l’Institut Diambars de Saly, au Sénégal. Il a rejoint le club croate du NK Kustosija en février 2023. Le FC Barcelone cible ensuite le joueur et le signe en juin 2023 pour une somme de 2,2 millions d’euros. En raison de la rude concurrence dans l’équipe première des Blaugranas, le défenseur sénégalais n’arrive pas à trouver une place au sein de l’équipe de Xavi Hernandez.

Cette saison, Faye a disputé 21 matchs avec le Barça Athletic et a inscrit deux buts. Il a marqué son premier but contre le Rayo Mahadahonda, le 18 février dernier, et le deuxième face à la Cultural Leonesa, le dimanche 25 février 2024.