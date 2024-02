AS Monaco : Adi Hutter lance un sérieux avertissement au PSG !

Les performances de l’AS Monaco à domicile cette saison laissent à désirer. Le technicien du club de la Principauté, Adi Hütter veut corriger cette situation face au PSG ce vendredi en Ligue 1.

AS Monaco : Adi Hutter défie le PSG en Ligue 1

Après un succès acquis sur le terrain du RC Lens le week-end dernier, l’AS Monaco va-t-il récidiver contre le PSG ? Les Monégasques accueillent le Paris Saint-Germain ce vendredi 1er mars 2024 au stade Louis-II pour le compte de la 24e journée de Ligue 1.

Les hommes d’Adi Hütter sont moins performants à domicile cette saison. Sur les quatre derniers matchs à domicile, les Blanc-et-Rouge n’en ont remporté aucun (un nul, trois défaites). « Nous avons souffert lors des quatre derniers matchs à domicile, et nous n’avons pas pris assez de points, j’ai compris les critiques à ce sujet », a avoué le coach monégasque.

Adi Hütter veut mettre fin à cette série de mauvais résultats au stade Louis-II face au PSG, leader de la Ligue 1. « On ne pourra pas se permettre ça contre Paris. Il faudra jouer avec beaucoup d’énergie et d’intensité et je suis convaincu que nous pouvons gagner si on est capable de faire ça », a-t-il assuré.

L’AS Monaco jouera en bloc haut

Face à la presse, Adi Hütter a dévoilé le plan de jeu qu’il va mettre en place pour défier Kylian Mbappé et ses coéquipiers. « Parfois c’est inévitable de jouer en bloc bas dans une rencontre. Notre stratégie est plutôt de jouer haut ou médian et d’instaurer un gros pressing. Il faudra trouver un équilibre », a expliqué l’entraîneur l’Autrichien.

Adi Hütter a utilisé ce plan de jeu contre le PSG au Parc des Princes lors du match aller. Cela a permis aux joueurs du Rocher de mettre la pression au PSG. Mais ils se sont inclinés (5-2). « Au match aller, on a réussi à jouer assez haut pour leur mettre la pression. Il faudra faire la même chose sans répéter certaines erreurs trop faciles », a-t-il dit.