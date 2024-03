Mercato PSG : Recherche de maison à Madrid, conversations avec Ramos, Mbappé a tout prévu

Kylian Mbappé prépare son arrivée dans la capitale espagnole. Après l’annonce de sa signature au Real Madrid et de son départ du PSG, l’attaquant et son entourage planchent déjà sur son arrivée dans la ville dans les prochains mois.

Mercato PSG : Sergio Ramos, l’autre guide de Mbappé

Comme l’explique L’Equipe dans son édition du vendredi, le joueur et sa mère, Fayza Lamari, profitent de ces mois pour tout préparer pour qu’une fois quitté la capitale française, il atterrisse à Madrid sans rien perdre. Et l’annonce de son départ au PSG et de son engagement en faveur du Real Madrid a été faite dans le but de disposer d’une marge de manœuvre logistique dans les semaines à venir. Et ces dernières semaines, Kylian Mbappé est en contact permanent avec Sergio Ramos, avec qui il entretient d’excellentes relations après les deux saisons passées ensemble à Paris. au sein de l’équipe du Parc des Princes.

L’ancien capitaine du Real, désormais à Séville, possède deux maisons dans l’un des quartiers les plus exclusifs de la capitale et connaît bien les zones où séjournent habituellement les footballeurs. Même le journal français évoque la possibilité que l’ancien défenseur madrilène cède une de ses maisons à Mbappé. Un autre collègue, et bon ami, à qui il a demandé conseil sur la vie quotidienne à Madrid est Achraf Hakimi, un jeune et ancien joueur du Real Madrid qui a passé près de 15 ans dans la ville.

Mbappé et la longue attente d’une annonce officielle

Kylian MBAPPE (psg) during the Ligue 1 Uber Eats match between Football Club de Nantes and Paris Saint-Germain at Stade de la Beaujoire on February 17, 2024 in Nantes, France. (Photo by Hugo Pfeiffer/Icon Sport)

Pendant ce temps, plusieurs proches du Bondynois, avec sa mère et représentante, Fayza Lamari, ont fait plusieurs allers-retours à Madrid pour tout laisser de côté et peaufiner tous les détails et procédures administratives afin qu’une fois la saison terminée, les Mappé n’auront plus qu’à faire leurs valises pour commencer leur première aventure hors de France.

Il y a quelques jours, l’attaquant de 25 ans a participé à un dîner à l’Elysée, en présence du président de la République, Emmanuel Macron, et de l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani. Au cours de la soirée, l’attaquant du PSG n’aurait confirmé à aucun participant sa signature au Real Madrid, même si plusieurs sources annoncent que c’est désormais chose faite depuis des mois.