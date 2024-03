Foot Mercato : Ces mouvements attendus en Ligue 1 !!!

Le marché des transferts, et donc les actus foot mercato, est sur le point de s’embraser en Ligue 1 cet été. Avec la vente OM prévue pour cet été, les grands chamboulements ne devraient pas manquer au PSG, à l’OM et au RC Lens, voire dans les différents clubs de Ligue 1.

Kylian Mbappé, fil de départ d’une période foot mercato de folie

Le Paris Saint-Germain se retrouve face à une grave situation que ses dirigeants auraient bien aimé éviter. Sa star Kylian Mbappé sortira de ses rangs pour le Real Madrid où il est quotidiennement annoncé. Mais outre l’international français, le mercato foot du PSG sera aussi marqué par le dossier Achraf Hakimi.

En effet, ami très proche et complice de Kylian Mbappé depuis son arrivée à Paris, Achraf Hakimi penserait déjà à un retour en Espagne. Le marocain formé au Real Madrid est, lui aussi, dans le viseur du club espagnol au plus grand désarroi du PSG. Il va lui aussi animer l’actualité foot mercato de cet été puisqu’un bras de fer pourrait avoir lieu dans son cas.

Recruté au mercato 2021, Achraf Hakimi est engagé jusqu’en juin 2026 avec le club parisien. Si Kylian Mbappé va lui profiter de la fin de son contrat pour quitter gratuitement le PSG, les choses s’annoncent beaucoup plus compliquées pour le marocain. Le Paris SG n’étant pas en mauvaise position financière, le Real Madrid peut difficilement faire plier Nasser Al-Khelaïfi ou Luis Campos avec une offre financière.

Il n’empêche qu’il ne faut jamais retenir un joueur désireux de partir au risque de le retenir démobilisé. Cette situation pousse déjà le club parisien à anticiper la période foot mercato en scrutant déjà bien le marché pour les prochains recrutements intensifs de joueurs afin de combler ces pertes potentielles.

Mercato foot : vers un départ de Keylor Navas

La défense n’est pas en reste, car Keylor Navas, le portier expérimenté du PSG, est en fin de contrat en juin prochain et envisage de quitter le club. Paris devra donc trouver un remplaçant de qualité pour le gardien costaricien devenu numéro deux à l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Ces différents dossiers confirment bien que la période foot mercato en approche sera particulièrement mouvementée pour le Paris Saint-Germain, qui penserait aussi trouver un plus grand challenger à Donnarumma.

Cette agitation chez les Parisiens va d’un autre côté stimuler les autres clubs de Ligue 1 à se renforcer de façon significative. Avec le départ en perspective de Kylian Mbappé, une redistribution des cartes va s’opérer en Ligue 1. De nombreux clubs comptent se mettre à niveau pour rivaliser avec le champion incontesté de la Ligue 1.

La Vente OM, les Saoudiens comptent mettre la barre haut

La Vente OM, qui pourrait intervenir dans les prochains mois, pousse le club phocéen à préparer sa période de mercato foot avec minutie. Le club phocéen semble prêt à se lancer dans une série de recrutements ambitieux pour renforcer ses rangs, son objectif étant de tenter de retrouver sa place de prétendant au titre en championnat.

De leur côté l’AS Monaco, l’OL, le LOSC et le RC Lens travaillent, eux aussi, déjà activement pour renforcer leurs effectifs en prévision de la prochaine saison. Le RC Lens en particulier montre un intérêt marqué pour le talentueux attaquant Jesper Daland, surnommé le « nouvel Haland« , ainsi que pour le jeune buteur togolais Kévin Denkey. Les Sang et Or démontrent ainsi la vitalité assurée de la période foot mercato en approche.

Quant à l’Olympique de Marseille, dans le cadre de la Vente OM, les rumeurs autour de l’arrivée de Zinédine Zidane sur le banc marseillais font déjà vibrer les supporters. Cette potentielle arrivée de la légende du football français aux commandes du club phocéen promet des bouleversements majeurs tant sur le terrain que sur le marché des transferts.

Un rachat de l’OM et du Stade vélodrome…

La force de frappe financière des riches saoudiens annoncés à la tête de l’OM pourrait ouvrir la porte à des transferts d’envergure pour accompagner l’ère Zidane à Marseille. La vente OM devrait même tout simplement propulser le club dans une nouvelle catégorie. La raison, les Saoudiens n’entendraient pas racheter l’OM s’ils ne sont pas assurés de mettre également la main sur le stade Vélodrome.

Comme les Qataris du PSG qui cherchent à devenir propriétaires du Parc des Princes, l’Arabie Saoudite ne compterait pas se lancer dans le projet avec Marseille qu’elle veut d’envergure si le rachat du stade Vélodrome n’est pas possible.

Foot mercato

La période foot mercato de cet été en Ligue 1 s’annonce comme un spectacle à part entière. Ce marché des transferts sera un grand rendez-vous de l’histoire de la Ligue 1 puisque les grandes équipes rivaliseront pour attirer les talents émergents et les stars confirmées.

Les rebondissements ne manqueront pas au tableau et les supporters peuvent d’ores et déjà s’attendre à des mouvements surprenants dans les semaines à venir.