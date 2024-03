Un cadre du Stade Brestois prolonge son contrat !

Le Stade Brestois a annoncé la prolongation de contrat de l’un de ses joueurs. Le SB 29 rêve de remporter le championnat cette saison.

Brest met la pression au PSG

Le Stade Brestois broie tout sur son passage cette saison en Ligue 1. Les hommes du technicien Eric Roy ont encore battu Le Havre le dimanche dernier, à l’occasion de la 24ème journée de Ligue 1. Brest pointe à la deuxième place en Ligue 1 à 9 points du leader, le Paris Saint-Germain (55 points). Le SB 29 lorgne la première place et pourrait remporter le championnat. Les Brestois sont en très grande forme. Eric Roy et son équipe valideront leur ticket pour une compétition européenne la saison prochaine.

Hugo Magnetti poursuit son aventure avec Brest

Les joueurs brestois suscitent l’intérêt d’autres clubs suite à leur performance cette saison. Les dirigeants du club le savent et sécurisent déjà certains cadres de l’équipe. Hugo Magnetti, l’une des pièces maîtresses du SB 29 vient de prolonger son contrat jusqu’en 2027.

« J’ai trouvé ici une terre de caractère et des gens incroyables. Ici c’est une mentalité à part. On le sent avec les supporters », a réagi Hugo Magnetti. Le milieu de terrain a disputé 21 des 24 matchs du Stade Brestois en Ligue 1 cette saison en tant que titulaire. Il a rejoint le Stade Brestois en 2017, et totalise 118 apparitions avec le club breton.