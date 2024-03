La grosse tuile pour Franck Haise et le RC Lens avant Brest

L’entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a confirmé l’absence de plusieurs joueurs pour le match à domicile contre le Stade Brestois samedi en Ligue 1.

Quatre forfaits majeurs pour Franck Haise face à Brest ?

Sorti d’une belle victoire écrasante 3-0 assurée sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, le RC Lens doit déjà confirmer ce samedi face à un adversaire du haut du tableau. Il s’agit du Stade Brestois, l’actuel surprenant deuxième du championnat français. Pour cette rencontre aux allures d’un choc, comptant pour la 25e journée de Ligue 1, Franck Haise devra composer sans plusieurs de ses joueurs majeurs, comme il l’a laissé entendre en conférence de presse. Il s’agit de Massadio Haidara, Jhoanner Chavez et Deiver Machado.

Les trois joueurs sont des défections enregistrées pour le même poste de piston gauche. En ce qui concerne Haidara, le joueur de 31 ans a recommencé à courir après avoir été touché à la cuisse. Haise se donne le temps d’observation pour décider s’il pourra participer avec le groupe la semaine prochaine et à quel niveau d’intensité. Quant à Chavez, il est victime d’une blessure au mollet alors que Machado, qui a repris l’entraînement collectif, est encore loin d’être à 100%. Il faudra un certain temps avant qu’il soit de retour dans l’équipe selon l’entraîneur des Sang et Or.

Elye Wahi, l’autre grosse incertitude

L’attaquant Elye Wahi est également incertain en raison d’une blessure à l’épaule et une décision sera prise sur sa forme physique vendredi, selon son entraîneur. Franck Haise a confié que le joueur de 21 ans a eu du mal lors de la dernière séance d’entraînement mais il était bien meilleur jeudi.

Toutefois, Wahi est loin certain pour la rencontre face à Brest tandis que Facundo Medina, un autre joueur du côté gauche, est suspendu. Le Stade Brestois occupe actuellement la deuxième place de la Ligue 1, à neuf points du leader, le Paris Saint-Germain. Lens est sixième, mais à seulement trois points de Monaco, troisième.