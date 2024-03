OM : Le candidat parfait pour l’après-Gasset est enfin connu !

Malgré des débuts réussis sur le banc de l’OM, Jean-Louis Gasset ne prévoit pas de poursuivre au-delà du mois de juin. Plusieurs noms circulent déjà pour le remplacer.

Jean-Louis n’a pas l’intention de rester à l’OM

L’Olympique de Marseille connaît une période de forme exceptionnelle depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. L’impact de l’ancien sélectionneur ivoirien sur le groupe a été immédiat, avec une série impressionnante de cinq victoires consécutives en autant de matchs. Cette dynamique positive place l’OM dans une position très favorable pour la qualification en quart de finale de l’Europa League et les rapproche à seulement trois points d’une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

Cependant, cette collaboration prometteuse entre l’OM et Jean-Louis Gasset est destinée à être de courte durée, comme le souligne son contrat de quatre mois et son intention de ne pas le prolonger à Marseille. Son départ programmé cet été soulève alors l’épineuse question de son successeur pour la saison prochaine. Si Christophe Galtier et Paulo Fonseca sont souvent cités comme favoris pour ce poste, un nouveau nom commence à faire surface à Marseille : celui de Sergio Conceição.

Sergio Conceição, le candidat parfait pour succéder à Gasset

Photo : Sergio Conceição

Le technicien portugais, actuellement en difficulté à Porto, devrait quitter le club dans les semaines à venir, selon les informations de Daniel Riolo sur RMC Sport. Ce dernier estime que Sergi Conceição serait « l’entraîneur parfait pour l’OM ». Selon lui, le profil de Conceição correspond parfaitement au contexte particulier du club marseillais.

Cette potentielle arrivée de Sergio Conceição à l’OM suscite donc l’attention de nombreux supporters, qui voient en lui un entraîneur capable de continuer sur la lancée positive initiée par Gasset. Son expérience et sa connaissance du football européen pourraient être des atouts majeurs pour guider l’OM vers de nouveaux sommets. En attendant les développements à venir, cette rumeur d’une arrivée de Sergio Conceição à l’OM est loin de se concrétiser, alors que le club phocéen continue sa quête de succès sur la scène nationale et européenne.