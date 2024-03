Les dirigeants du PSG ciblent une star de Liverpool après l’annonce du départ de Kylian Mbappé la saison prochaine.

Le PSG vise un joueur de Liverpool

Le Paris Saint-Germain cherche à renforcer son effectif suite à l’annonce du départ de son attaquant Kylian Mbappé à la fin de la saison en juin prochain. L’attaquant du PSG veut relever d’autres défis dans un autre club. Sauf retournement de situation, il va poursuivre sa carrière en Espagne la saison prochaine. Les deux camps ont déjà trouvé un accord.

De l’autre côté, le PSG prépare sa vie après Mbappé. Les champions de France en titre ciblent actuellement plusieurs joueurs à fort potentiel, dont Joshua Kimmich du Bayern Munich, Bruno Guimaraes de Newcastle, Victor Osimhen (Naples), Rafael Leão (AC Milan), Marcus Rashford (Manchester United), Mohamed Salah (Liverpool). Un nouveau nom est cité ce mercredi 13 mars 2024.

Luis Diaz au PSG cet été ?

D’après les informations du média El Pais, Luis Diaz est dans le viseur du PSG. Le club de la capitale française suit ses performances et a jeté son dévolu sur lui. Luis Diaz, malgré les pépins physiques et les problèmes familiaux, s’impose au sein de l’équipe des Reds. Cette saison, le Colombien a disputé 38 matchs avec Liverpool, dont 30 titularisations. Il a inscrit 11 buts et a délivré 3 passes décisives. Ses statistiques suscitent l’intérêt des pensionnaires du Parc des Princes. Le PSG pourrait accélérer le dossier lors du prochain mercato estival.

El Pais précise que les dirigeants des Reds sont ouverts à un départ du joueur cet été en cas d’une belle offre. Luis Diaz est sous contrat jusqu’en 2027.