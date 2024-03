Quarts de finale de LDC : Une pépite du Barça prévient déjà le PSG

Après le tirage au sort des quarts de finale de la Champions League, à Nyon, une pépite du Barça a annoncé la couleur pour le duel à venir face au PSG.

Fermin Lopez : « Si on installe notre jeu, on peut faire mal au PSG »

Dernier entraîneur à avoir remporté la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, Luis Enrique va retrouver les Blaugrana en avril prochain lors des quarts de finale de la Coupe aux grandes oreilles, mais en tant que coach du Paris Saint-Germain. Si cette affiche fait déjà rêver les amoureux du ballon rond, qui ont encore en esprit la fameuse remontada du 8 mars 2017.

Mais le temps est passé et les deux équipes ont bien évolué. Pour autant, en Catalogne, la jeune garde de Xavi Hernandez croit qu’un autre succès éclatant est possible face à la bande à Kylian Mbappé. Interrogé par le site officiel du Barça, le milieu de terrain Fermin Lopez a ainsi exprimé son impatience d’en découdre avec les Rouge et Bleu, même si la partie s’annonce serrée.

« Ce sera difficile. Le PSG possède une grande équipe, mais nous donnerons tout pour nous qualifier. Devant, ils ont des joueurs très dangereux, avec Mbappé et Dembélé. Si on arrive à installer notre jeu, nous pouvons leur faire mal. Nous sommes sur une bonne dynamique. Lucho a été un grand joueur et il est un grand entraîneur.

Mais je suis toujours motivé, peu importe la personne assise sur le banc d’en face. Tous les matches des quarts de finale sont des affiches. Nous affrontons un grand adversaire et il nous tarde », a déclaré le joueur de 20 ans, Fermin Lopez, qui croit donc aux chances du Barça face au Champion de France en titre.

Les dates des quarts de finale connues

Quelques heures après le tirage au sort, l’UEFA a dévoilé le calendrier complet des quarts de finale de la Ligue des Champions 2023-2024. Ainsi, les premières rencontres se tiendront le mardi 9 avril à 21 heures et concernent Arsenal-Bayern Munich et Real Madrid-Manchester City.

Le lendemain, le mercredi 10 avril, à la même heure, le Paris Saint-Germain accueillera le FC Barcelone au Parc des Princes, tandis que l’Atlético Madrid croisera le fer avec le Borussia Dortmund. Une semaine plus tard, Luis Enrique et ses hommes feront le déplacement au Camp Nou pour le match retour contre les Blaugranas, le mardi 16 avril.

Les rencontres Bayern Munich-Arsenal et Manchester City-Real Madrid se disputeront le mercredi 17 avril. Pour rappel, en cas de victoire, le PSG rencontrera l’Atlético Madrid ou le Borussia Dortmund en mai.

Le programme des quarts de finale

9 avril : Arsenal-Bayern Munich et Real Madrid-Manchester City

10 avril

Atlético Madrid-Borussia Dortmund et PSG-FC Barcelone

16 avril

Borussia Dortmund-Atlético Madrid et FC Barcelone-PSG

17 avril

Bayern Munich-Arsenal et Manchester City-Real Madrid.