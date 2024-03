Le départ de Mbappé à l’origine d’un tremblement de terre au PSG ?

Le départ attendu de Kylian Mbappé du PSG pourrait même faire trembler le club jusqu’au sommet de l’institution. Il pourrait entraîner un gros bouleversement d’ici l’été prochain.

Kylian Mbappé, un départ qui fait trembler le PSG

Près de sept ans après son arrivée au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est plus que jamais sur le point de plier bagages. L’ancien attaquant de l’AS Monaco a personnellement indiqué à Nasser Al-Khelaifi sa volonté de mettre un terme à son aventure une fois son contrat expiré à la fin de cette saison. Une nouvelle qui est loin de réjouir la direction du club de la capitale française.

Après avoir empêché le départ de Mbappé à plusieurs reprises, Paris semble cette fois-ci avoir perdu la bataille face au Real Madrid, la destination tant attendue de l’attaquant français. Mais ce départ, qui attend d’être officialisé d’ici la fin de la saison, pourrait aussi être à l’origine de la fin de la mission de Luis Campos au PSG.

Luis Campos éjecté du PSG après le départ de Mbappé ?

Lorsque Campos est arrivé au PSG, il n’était pas un secret que son arrivée était motivée par la volonté de garder Kylian Mbappé au club jusqu’en 2025. Le capitaine français a ensuite prolongé avec les Parisiens et l’ancien directeur sportif de Lille a été nommé conseiller football par QSI. Le Portugais est désormais au Paris Saint-Germain depuis deux saisons et celle-ci pourrait bien être sa dernière dans la capitale française.

Avec l’homme qui a joué un rôle déterminant dans son arrivée au Parc des Princes, et qui devrait partir vers de nouveaux pâturages à la fin de la saison, Luis Campos pourrait bien le suivre. Nasser Al-Khelaïfi envisage déjà la saison prochaine et le poste de directeur sportif est devenu un point d’incertitude dans la planification de la saison 2024/25 et de la vie sans Mbappé. Selon L’Equipe, le Portugais pourrait bien suivre son protégé et prendre aussi la porte.

Les raisons derrière la position fragilisée de Luis Campos ?

A en croire le média français, le QSI étudie depuis plusieurs semaines la possibilité de se séparer de Luis Campos. Une situation encore plus favorisée par plusieurs facteurs qui ont fini par fragiliser le statut de l’homme de 59 ans. Il lui serait reproché de n’avoir pas réussi à convaincre Mbappé de rester le plus longtemps possible au club alors que la direction l’avait recruté pour cette raison principalement.

Le Qatar reprocherait également à Luis Campos d’être trop proche de Mbappé notamment pour l’avoir défendu lorsqu’il a été mis au loft pour avoir refusé de prolonger l’été dernier et lorsqu’il a récemment annoncé qu’il quitterait le club à la direction. Dans le même temps, le dirigeant portugais semble avoir perdu de son influence depuis l’arrivée de Luis Enrique, qui est venu en remplacement de Christophe Galtier qui était son propre choix.