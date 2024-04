Alerte transfert : Nouveau deal surprenant entre le PSG et le Barça ?

Le PSG et le barça se sont échangés beaucoup de joueurs par le passé, et il semblerait qu’un nouveau deal soit sur la table parisienne. Un ancien joueur de la maison barcelonaise pour rentrer au bercail.

Le Barça contacte le PSG pour un crack

D’après certaines infos des médias espagnols El Chiringuito et Mundo Deportivo, il y a eu prise de contacts entre le PSG et le FC Barcelone pour une pépite parisienne. Les dirigeants catalans souhaiteraient plus que tout, voir un ancien de la Masia revenir. Quelques jours après son élimination par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le club catalan essaie de ressortir la tête de l’eau.

Pour ça une jeune star parisienne est ciblée. L’objectif côté catalan est de se refaire une place dans le gratin européen, là ou le PSG a réussi à s’en faire une… Avec la situation financière que l’on sait compliquée du côté de la Ctalogne, le Barça va plus essayer de « faire des coups » sur ce mercato estival.

Le pari Xavi Simons

Le joueur parisien visé par le Barça est bel et bien l’international néerlandais Xavi Simons. Auteur d’une saison remarquable avec le RB Leipzig (9 buts et 13 passes décisives), l’ancien de la Masia a tapé dans l’œil de Xavi Hernandez et des dirigeants barcelonais. Comme l’explique El Chiringuito, le Barça travaille déjà sur ce dossier et les relations avec le PSG se sont récemment améliorées, ce qui faciliterait un prêt.

Cette possibilité de transfert aurait été abordé par les deux directions lors du repas d’avant-match en quart de finale de Ligue des Champions, et les Catalans seraient très confiants. Xavi Simmons, lui, serait aussi très enjoué à l’idée de faire une saison en prêt à Barcelone. Désormais, il reste à savoir si Luis Enrique acceptera de prêter sa pépite au rival barcelonais, surtout avec le départ programmé du meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé.