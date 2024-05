Mercato : Gros coup de froid sur le PSG pour ce dossier à 130€

Le PSG a manifesté un intérêt marqué pour Khvicha Kvaratskhelia, actuellement sous contrat avec Naples. Mais alors que le club pense passer à l’action, une nouvelle vient jeter un coup de froid sur le dossier.

Kvaratskhelia, le rêve à 130€ du PSG

Alors que le PSG se prépare à un été de grands changements, avec le départ annoncé de Kylian Mbappé, les regards se tournent vers le prochain mercato. Parmi les cibles identifiées figurent Khvicha Kvaratskhelia, l’étoile montante du Naples, pour combler le vide qui sera laissé par l’attaquant français.

Le joueur géorgien, évalué à environ 80 millions d’euros par Transfermarkt, a attiré l’attention des dirigeants parisiens grâce à ses performances impressionnantes en Serie A. Cependant, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, connu pour sa fermeté dans les négociations, a fixé des conditions claires.

Il attendrait une offre de 130 millions d’euros pour envisager un transfert, soulignant ainsi la valeur qu’il accorde à Kvaratskhelia, sous contrat jusqu’en 2027.

Kvaratskhelia finalement bloqué à Naples ?

Le PSG, sous la direction sportive de Luis Campos, est réputé pour ses coups de maître sur le marché des transferts et pourrait être prêt à répondre aux exigences de De Laurentiis pour sécuriser le transfert de Kvaratskhelia.

Toutefois, le club italien n’a pas l’intention de faciliter la tâche du club parisien, et De Laurentiis pourrait même envisager de le bloquer au club pour la saison prochaine. Et ce d’autant plus que Victor Osimhen est sur le point de quitter les Partenopei.

Selon La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis n’a aucunement l’intention de laisser partir l’ailier géorgien. Selon le journal au papier rose, le président napolitain a déjà eu une réunion avec l’agent Mamuka Jugeli et le père de Kvaratskhelia pour les informer que l’ailier sera la grande référence de l’équipe la saison prochaine.

Il a ainsi indiqué que le club Partenopeo n’a pas l’intention de le vendre malgré les chants de sirènes venant de plusieurs équipes puissantes en Europe, dont le PSG.