Mercato en ébullition : Le SRFC craque, Désiré Doué proche du PSG ?

Malgré un contrat courant jusqu’en 2026, Désiré Doué ne devrait pas porter le maillot du Stade Rennais la saison prochaine. Annoncé un peu partout en Europe, le joueur de 18 ans pourrait s’engager en faveur du PSG.

Le Stade Rennais s’est fait une raison pour Désiré Doué

Sans Coupe d’Europe la saison prochaine, le Stade Rennais aura du mal à retenir certains de ses meilleurs joueurs durant l’intersaison. Joueur le plus impactant en 2024, Désiré Doué est inscrit en première ligne sur cette liste. Placé dans le collimateur de plusieurs grands clubs européens, le milieu offensif veut franchir un cap en disputant la Ligue des Champions dès la saison prochaine.

Et le SRFC est bien conscient qu’il ne pourra pas lutter pour retenir son joyau français. D’après les informations du journal Ouest-France, les dirigeants bretons se préparent d’ores et déjà, comme avec Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga ou Mathys Tel par le passé, à céder leur crack moyennant un montant compris entre 40 et 50 millions d’euros. Et aux dernières nouvelles, le PSG serait bel et bien déterminé à s’offrir les services de l’international espoir français.

Le PSG prêt à la bataille pour attirer Désiré Doué

En effet, le quotidien régional assure que le Paris Saint-Germain est très intéressé par le profil de Désiré Doué. Avec le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale veut s’appuyer sur de jeunes talents français pour constituer la base de son projet. Alors que les négociations sont avancées pour un transfert de Leny Yoro (LOSC), Luis Campos devrait prochainement rencontrer l’agent de Doué pour évoquer une signature en faveur du PSG.

Une piste intéressante pour les Rouge et Bleu, qui retiendraient ainsi en Ligue 1 l’un des plus grands talents de sa génération, mais également pour le joueur lui-même puisqu’il aurait l’occasion de poursuivre sa progression dans son pays en rejoignant le Paris SG, qui dispute régulièrement la Ligue des Champions.

Mais Paris n’est pas seul sur ce coup puisque de nombreux cadors européens aimeraient attirer le frère de Guela Doué. Selon certaines sources, Rayan Cherki, qui va quitter Lyon cet été, serait également sur les tablettes de Luis Campos.