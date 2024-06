Succession de Gasset : L’OM s’offre plusieurs options

L’OM est activement à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine après Jean-Louis Gasset. Avec Sergio Conceiçao comme priorité, Marseille étudie plusieurs autres pistes.

Mercato : L’OM s’impatiente pour Sergio Conceiçao

Sergio Conceiçao, sur le départ de son poste au FC Porto, est connu pour son style de jeu dynamique et son approche tactique rigoureuse. Il a mené les Dragons à plusieurs titres nationaux et a laissé une impression durable sur le football portugais. L’Olympique de Marseille, désireux de retrouver les sommets de la Ligue 1 et de la scène européenne, voit en Conceiçao l’homme capable de mener à bien ce projet ambitieux. Malgré l’intérêt mutuel, la situation reste complexe.

Conceiçao n’a pas encore donné de réponse définitive aux dirigeants marseillais. Il semblerait que le technicien portugais souhaite prendre le temps de réfléchir à cette opportunité, pesant le pour et le contre d’un engagement avec l’Olympique de Marseille, alors qu’il est en froid avec la direction du FC Porto. Cette attente crée une tension palpable au sein du club, qui est pressé de finaliser sa nomination pour préparer au mieux la prochaine saison.

Marseille maintient le contact avec d’autres entraîneurs

Pablo Longoria, le président marseillais, est connu pour son approche proactive et sa volonté de bâtir une équipe compétitive. Il a mis en avant un projet de trois ans pour convaincre Conceiçao, démontrant ainsi leur confiance en lui et leur engagement à long terme. Cependant, l’attente prolongée de Conceiçao commence à irriter les dirigeants du club, qui souhaitent avancer rapidement sur ce dossier. En parallèle, selon RMC Sport, Marseille maintient le contact avec d’autres entraîneurs, prêts à relever le défi si Conceiçao décline l’offre.

Ces alternatives restent confidentielles, mais il est clair que le club phocéen ne souhaite pas se retrouver sans options. Le club explore donc discrètement d’autres pistes, tout en espérant que Conceiçao acceptera de rejoindre le projet marseillais. Avec Sergio Conceiçao en tête de liste, le club de la Canebière espère sécuriser un leader capable de les guider vers le succès.