Mercato Foot : Ça va bouger à l’OL cet été !

En attendant les arrivées en renfort à l’OL, cet été, il faut noter que plusieurs joueurs de l’équipe de Pierre Sage sont en instance de départ.

Le mercato de l’OL reste suspendu au rendez-vous à la DNCG

Contraint d’encadrer sa masse salariale et les indemnités de mutations l’été dernier, l’OL va passer devant la Commission de contrôle des clubs professionnels, mercredi prochain. Le club rhodanien reste suspendu pour l’instant à la décision que va prendre le gendarme financier de la Ligue de football professionnel, à l’issue de son audition du 12 juin.

Malgré le recrutement hivernal de l’OL, évalué à près plus de 55 millions d’euros, John Textor devrait passer haut les mains devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Ce qui lui permettrait ensuite de lancer le mercato lyonnais. Plusieurs dossiers sont en attente à Lyon en ce moment.

Dans la catégorie des joueurs prêtés avec une option d’achat, il y a Orel Mangala (17,5 M€) Ernest Nuamah (25 M€), Saïd Benrahma (14,4 M€), Mama Baldé (6 M€) et Duje Caleta-Car (3,6 M€). En dehors du premier, qui n’a pas réussi à s’imposer dans le groupe de Pierre Sage, les autres ont gagné leur place. Et ils sont tous partis pour rester à l’OL.

Orel Mangala transféré à l’OL, puis vendu ?

Néanmoins, une tendance se dégage pour Orel Mangala (26 ans). Arrivé à Lyon le 1er février 2024, sous forme d’un prêt payant de 11,1 M€, il sera transféré définitivement de West Ham. Toutefois, le milieu de terrain ne restera pas dans l’équipe lyonnaise. D’après les informations de L’Équipe, il fera ensuite l’objet d’un transfert.

Pour « tenter de récupérer une partie » du montant investi lors du prêt de l’international belge (14 sélections), l’OL « va lever l’option d’achat, puis va le mettre sur la liste des transferts », selon le quotidien sportif. Les dirigeants Lyonnais espèrent en effet voir Orel Mangala briller à l’Euro 2024, ce qui le revaloriserait sur le marché des transferts.

Cherki et Caqueret, les deux ventes principales

Toujours dans le sens des départs, celui de Rayan Cherki (20 ans) et Maxence Caqueret (24 ans) est dans les tuyaux. Bloqué l’été dernier par John Textor, le premier dispose d’un bon de sorite. Quant au deuxième, il a séduit plusieurs clubs, grâce à ses performances et sa régularité ces dernières saisons. En plus, il représente une entrée potentielle d’argent pour le club rhodanien. Sa valeur marchande est estimée à 20 millions d’euros. « Les deux ventes principales », à l’OL cet été, « devraient être celles de Maxence Caqueret et de Rayan Cherki », comme le confirme la source.

Jake O’Brien : une grosse plus-value en vue

Crédité d’une bonne saison, sur le plan individuel, Jake O’Brien (23 ans) aussi a séduit des prétendants. Il intéresse plusieurs top clubs de Premier League, ainsi que des clubs italiens, si l’on se fie au journal sportif. En cas d’offre intéressante, l’imposant défenseur central (1,97 m) sera transféré. John Textor pourrait réaliser une belle opération sur sa vente. Acheté à seulement un 1 M€ à Crystal Palace, en août 2023, le néo-international Irlandais (1 sélection) est désormais valorisé à 12 M€.

Très convoité, Lacazette est encore en réflexion

Un autre dossier amine déjà le mercato de l’OL. Celui d’Alexandre Lacazette (33 ans). Bientôt dans sa dernière année de contrat, il n’est pas certain de rester à Lyon. Des clubs saoudiens sont à ses trousses et des écuries de la Major League Soccer (MLS) lui font les yeux doux. John Textor pourrait économiser l’énorme salaire (500 millions d’euros mensuel) du capitaine des Gones, si ce dernier quitte le club.

Mais pour l’heure, le buteur n’a pas encore pris de décision. Il est en réflexion sur son avenir. La réponse d’Alexandre Lacazette devrait tomber après les Jeux Olympiques de Paris 2024. En effet, il est convoqué par Thierry Henry pour participer au tournoi de football des JO.

Anthony Lopes va-t-il décider de partir ?

Comme Alexandre Lacazette, Anthony Lopes (33 ans) a encore un an de contrat à Lyon. Mais il ne sera pas le gardien de but N°1 la saison prochaine. Le Brésilien Lucas Perri a pris sa place. Poussé dehors, le Franco-Portugais pourrait choisir de partir. Le Sporting Club Portugal est intéressé par ses services et des clubs du championnat saoudien le lorgnent également.

Concernant Skelly Alvero (22 ans), il est parti pour rester au Werder Brême, à l’issue de son prêt de six mois. Le club de Bundesliga va lever l’option d’achat assorti à son contrat en Allemagne.