Mercato PSG : Coup de théâtre pour le transfert de Gyokeres

Annoncé comme la prochaine star offensive du PSG, l’attaquant du Sporting Portugal, Viktor Gyökeres, pourrait finalement snober la Ligue 1 pour un championnat encore plus relevé.

Viktor Gyökeres veut quitter le Sporting, le PSG à l’affût

Le recrutement d’un attaquant de pointe est une priorité récurrente au Paris Saint-Germain. Si Luis Enrique semble privilégier un profil différent, le nom de Viktor Gyökeres revient avec insistance. Le buteur suédois du Sporting Lisbonne, auteur de 20 buts et 4 passes décisives en 14 matches toutes compétitions confondues cette saison, pourrait être la pièce manquante de l’attaque parisienne.

Le départ de Kylian Mbappé a ouvert un boulevard pour un nouvel attaquant de classe mondiale. Mais avec Gonçalo Ramos blessé et Randal Kolo Muani qui peine à convaincre en pointe, le PSG pourrait être tenté de se renforcer davantage. Gyökeres, grâce à son efficacité devant le but et sa polyvalence, correspondrait parfaitement au profil recherché.

Et d’après les informations du journal O Jogo le départ de son Ruben Amorim, attendu à Manchester United pour remplacer Erik ten Hag, aurait refroidi les ardeurs de Gyökeres, qui souhaiterait désormais quitter le club portugais. Évalué à 70 millions d’euros, le buteur de 26 ans ne sera pas une cible bon marché.

Mais avec sa clause libératoire fixée à un montant similaire, le PSG pourrait tenter sa chance dès le mercato de janvier. Cependant, l’international suédois aurait d’autres idées en tête pour la suite de sa carrière.

Le PSG rêve brisé ? Gyokeres vers la Premier League

Viktor Gyokeres, l’attaquant suédois du Sporting Portugal, est l’une des révélations de la saison. Ses performances remarquées n’ont pas échappé aux grands clubs européens, et le Paris Saint-Germain semblait un temps être en pole position pour l’acquérir. Cependant, la concurrence acharnée des clubs anglais pourrait bien faire capoter ce transfert.

Le profil de buteur prolifique de Gyokeres correspondait parfaitement aux besoins du PSG, en quête d’un attaquant de pointe capable de prendre la relève de Kylian Mbappé ou de Randal Kolo Muani. Mais selon les dernières informations, c’est bien en Premier League que l’avenir du Suédois se dessinerait. En effet, Ruben Amorim, l’entraîneur de Gyokeres au Sporting, serait sur le point de rejoindre Manchester United.

Le technicien portugais souhaiterait emmener avec lui son protégé, avec qui il a formé un duo gagnant à Lisbonne. Et à en croire le journaliste Florian Plettenberg, les Red Devils seraient prêts à débourser une somme importante pour s’attacher les services de l’ancien buteur de Coventry City.

Si le PSG reste à l’affût d’opportunités sur le marché des transferts, il semble que la piste Gyokeres soit désormais compromise. Les supporters parisiens devront donc patienter pour connaître le nom du prochain attaquant qui viendra renforcer l’effectif de Luis Enrique.