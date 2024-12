Stade Rennais : Jorge Sampaoli fait une promesse aux supporters du SRFC !

Le technicien du Stade Rennais, Jorge Sampaoli, regrette son carton rouge reçu lors de la rencontre face au FC Nantes et prend une grande décision au SRFC pour l’avenir.

Stade Rennais : Jorge Sampaoli promet désormais de calmer ses nerfs au SRFC

Le Stade Rennais accueille Angers SCO ce dimanche au Roazhon Park pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Le SRFC doit réagir après la défaite face au FC Nantes (1-0) à l’occasion de la 14e journée.

Pour cette rencontre face à Angers SCO, plusieurs cadres du Stade Rennais seront absents. Alidu Seidu est forfait pour le reste de la saison à cause d’une grave blessure. Le défenseur ghanéen a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche lors du match face au LOSC en clôture de la 12e journée de Ligue 1.

Le défenseur sénégalais Mikayil Faye est suspendu pour cette affiche. Le Sénégalais a été expulsé en première période lors de la rencontre face au FC Nantes suite à un tacle jugé sévère. La commission de discipline de la LFP lui a infligé un match de suspension ferme et un autre avec sursis.

Jorge Sampaoli sera également absent en raison d’une suspension. L’Argentin sera remplacé par son adjoint Diogo Meschine. En effet, Jorge Sampaoli a été expulsé en fin de match face au FC Nantes, après être entré sur le terrain. Après l’annulation du but de Christopher Wooh par la VAR, le technicien rennais est entré sur le terrain pour exprimer son mécontentement à l’arbitre et a reçu un carton rouge.

Dans une interview accordée à L’Équipe, Jorge Sampaoli prend l’engagement de ne plus prendre de carton rouge. « Ce n’est pas idéal, mais je promets que ce sera la dernière fois que je reçois un carton rouge », a-t-il dit.

Face à Angers SCO ce dimanche, Jorge Sampaoli attend une réaction de ses joueurs. « J’attends une équipe décidée, forte, agressive. À Nantes, pour moi, on a réalisé un match compétitif, on a été solides même à dix… On espère être plus compétitifs et, individuellement, on a besoin de différences. », a ajouté l’Argentin.