Stade Rennais vs Angers SCO : Jorge Sampaoli dévoile le groupe du SRFC, la compo !

Le technicien du Stade Rennais, Jorge Sampaoli, a dévoilé le groupe du SRFC pour la réception d’Angers SCO. Trois cadres sont absents.

Stade Rennais vs Angers SCO : Jorge Sampaoli privé de trois cadres au SRFC

Le Stade Rennais accueille Angers SCO ce dimanche 15 décembre 2024 au Roazhon Park pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Le technicien du SRFC, Jorge Sampaoli, secoue son vestiaire pour se relancer face aux Angevins après la défaite face au FC Nantes (1-0) lors de la 14e journée.

« J’attends une équipe décidée, forte, agressive. À Nantes, pour moi, on a réalisé un match compétitif, on a été solides même à dix… On espère être plus compétitifs et, individuellement, on a besoin de différences. », a déclaré Jorge Sampaoli avant ce choc.

À quelques heures de cette rencontre, Jorge Sampaoli a dévoilé la liste de ses joueurs retenus pour disputer cette affiche. On retrouve tous les éléments clés de cette équipe. Le blessé de longue date Doğan Alemdar n’est pas encore rétabli après sa grave blessure. Le SRFC sera privé du défenseur ghanéen Alidu Seidu.

Le Ghanéen a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche lors du match face au LOSC en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Le défenseur sénégalais, Mikayil Faye, est aussi absent en raison de sa suspension. Le Sénégalais a été expulsé en première période lors de la rencontre face au FC Nantes suite à un tacle jugé sévère.

15e journée de @Ligue1, le groupe Rouge et Noir pour la réception du @AngersSCO. 📋#SRFCSCO pic.twitter.com/PMh6OwNIXL — Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 15, 2024

La composition probable du Stade Rennais

Mandanda – Assignon, Hateboer, Ostigard, Truffert – James, Matusiwa – Blas, Jota, Gouiri – Kalimuendo.