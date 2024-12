Montpellier HSC : le message inspirant des Ultras Paillade aux joueurs

Malgré une saison compliquée en Ligue 1, le Montpellier HSC peut toujours compter sur le soutien indéfectible de ses supporters. Conscients de la situation difficile que traverse le club, les Ultras Paillade continuent de croire au maintien et de porter un message d’espoir à leurs joueurs.

Une saison compliquée pour le Montpellier HSC

Depuis le début de la saison, le Montpellier HSC traverse une période difficile. L’équipe a connu un départ chaotique, marqué par des choix critiqués de l’entraîneur Michel Der Zakarian. Cette situation a culminé avec une lourde défaite (0-5) contre l’Olympique de Marseille en octobre, précipitant le départ du technicien arménien.

Jean-Louis Gasset, son successeur, a pris les rênes d’un effectif décimé, notamment en défense où de nombreuses absences ont compliqué la situation. Malgré les efforts du nouveau coach, les résultats peinent à suivre, laissant le club dans une position préoccupante au classement.

Agacés par les performances en demi-teinte, les Ultras Paillade ont exprimé leur mécontentement fin octobre, tout en appelant les joueurs à se battre davantage pour le maillot.

« Le MHSC est une institution, et nous avons le sang orange et bleu qui coule dans nos veines. Savez-vous ce que représente le nom de ce centre d’entraînement ? C’est Bernard Gasset, le père de votre coach. Ici, c’est la famille, ici, c’est la Paillade. Aujourd’hui, vous manquez de passion. Nous voulons que vous mouilliez le maillot, car nous le faisons chaque week-end… », ont-ils déclaré.

Des signes d’amélioration malgré la crise

Actuellement dernier au classement, le Montpellier HSC reste dans la zone rouge, mais l’état d’esprit des joueurs semble en nette amélioration. Ces dernières semaines, les Héraultais ont affiché une combativité nouvelle face à des adversaires redoutables.

Ils se sont notamment imposés contre le Stade Brestois (3-1) et ont décroché des résultats honorables face au LOSC Lille (2-2) et à l’OGC Nice (2-2). Lors de leur dernière rencontre au stade de la Mosson, les joueurs ont arraché un point grâce à un but tardif de Théo Sainte-Luce, témoignant d’une détermination retrouvée.

À l’issue de cette rencontre, les Ultras Paillade ont tenu à féliciter les joueurs tout en leur rappelant leur objectif commun : le maintien en Ligue 1. « On y croit jusqu’au bout, nous, on y croit. La deuxième mi-temps, c’est comme ça qu’il faut jouer, on les a fait valser les Niçois. Ça va le faire, on va y arriver », ont-ils affirmé avec conviction. Comme quoi, le maintien sera acquis quel que soit le prix à payer.