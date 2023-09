Récemment intronisé sur le banc de l'OL, Fabio Grosso va diriger son premier match de Ligue 1 ce samedi contre le Stade Brestois. Découvrez les compos probables des deux équipes.

Stade Brestois-OL : Rayan Cherki laissé sur le banc par Fabio Grosso ?

Ce samedi soir, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais sera sur la pelouse du stade Francis-Le Blé pour y affronter le Stade Brestois, grosse surprise de ce début de saison, 3e du championnat. Pour les Gones, ce déplacement à la pointe de la Bretagne s’annonce donc périlleux. Mais ce ne sera pas un match comme les autres. L’OL ouvre un nouveau chapitre dans son histoire avec la première sur le banc de Fabio Grosso.

Ancien joueur lyonnais, le technicien italien a bien l’intention de redistribuer les cartes. En effet, le successeur de Laurent Blanc pourrait déjà faire un premier choix fort concernant son onze de départ, ce samedi à 21 heures. Comme annoncé par l'ancien coach du FC Sion en conférence de presse, « on se base uniquement sur ce que les joueurs nous montrent pendant la semaine et ensuite, on fait des choix. » Dans cette optique, Rayan Cherki pourrait ainsi débuter sur le banc face au Stade Brestois.

Auteur d'un début de saison timide, à l'image de l'équipe entière, l'attaquant de 20 ans a démarré chacune des rencontres dans la peau d'un titulaire, sans être parvenu à se montrer décisif. Présent en conférence de presse, Ernest Nuamah serait quant à lui bien titulaire en attaque, en compagnie d’Alexandre Lacazette en pointe et du jeune Diego Moreira sur le côté droit. D’après L’Équipe, Fabio Grosso s’est appuyé sur ce trio à l'entraînement cette semaine.

Il n'est donc pas impossible que ce soit ce même trident qui débute la rencontre face à Brest ce soir. En face, Éric Roy sera privé des services de Mathias Pereira Lage. Bien que de retour à l'entraînement après une blessure aux ischio, le milieu offensif franco-portugais est préservé. Manquent également à l'appel Axel Camblan et Josué Escartin. L’entraîneur brestois pourra en revanche compter avec le retour de Julien Le Cardinal, absent du déplacement victorieux à Reims (2-1).

Le onze possible du Stade Brestois

Gardien : Bizot

Défenseurs : Lala, Chardonnet (cap), Brassier, Locko

Milieux : Camara, Lees-Melou, Magnetti

Attaquants : Del Castillo, Satriano, Le Douaron.

La compo probable de l’OL

Gardien : Lopes

Défenseurs : Kumbedi, Mata, Diomandé, Tagliafico

Milieux : Caqueret, Alvero, Tolisso

Attaquants : Moreira, Lacazette (cap), Nuamah.