Après 24 journées de Ligue 1, le classement du Stade Brestois reste favorable à une qualification européenne la saison prochaine. Toutefois, la tâche s’annonce ardue, et les hommes d’Éric Roy devront redoubler d’efforts. Pour maximiser leurs chances, ils devront maintenir une dynamique positive jusqu’à la fin du championnat.

Classement Stade Brestois : un coup d’arrêt face à deux concurrents directs

Depuis la reprise du championnat après la trêve de Noël, le classement Stade Brestois affiche une progression grâce à des résultats encourageants. Sur les neuf derniers matchs, les Ty Zefs comptabilisent 4 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Un parcours qui leur permet actuellement d’occuper la 10ᵉ place avec 33 points en Ligue 1. Brest se rapproche ainsi d’une qualification européenne, mais la bataille reste intense. En effet, cinq concurrents directs se disputent cette place :

Olympique Lyonnais (6ᵉ, 39 pts)

RC Strasbourg (7ᵉ, 37 pts)

Toulouse FC, RC Lens et Brest (tous à 33 pts)

Face à ces adversaires, Brest n’a plus le droit à l’erreur. Pourtant, les Pirates viennent de chuter contre deux concurrents directs.

Lors de la dernière rencontre face au RC Strasbourg, Brest n’a pu faire mieux qu’un match nul (0-0), un résultat frustrant qui les empêche non seulement d’assurer leur maintien, mais aussi de se rapprocher du top 6. Pire encore, le week-end dernier, le SB29 s’est incliné face à l’OL (1-2). Ces contre-performances freinent leur progression au classement, mais tout reste possible.

Classement Stade Brestois : quelles sont les chances du SB29 de retrouver l'Europe ? 3

Une dynamique à relancer pour décrocher l’Europe

À 10 journées de la fin du championnat, Brest garde toutes ses chances de décrocher une qualification européenne. Avec la forte concurrence dans le haut du classement, terminer à la 6ᵉ place, synonyme de barrages pour la Ligue Europa Conférence, représenterait déjà une belle performance pour les hommes d’Éric Roy.

Pour y parvenir, Brest doit combler un retard de six points sur l’OL. Enchaîner deux victoires consécutives serait un premier pas, mais cela ne suffira pas. Le club breton devra maintenir une série de victoires, en remportant au moins six de ses dix derniers matchs. Parmi ces confrontations cruciales, Brest devra impérativement s’imposer face à deux concurrents directs :

Toulouse FC (30 mars)

RC Lens (20 avril)

Une victoire contre ces adversaires permettrait de freiner leur progression, tout en espérant que les autres équipes laissent filer des points. Si Éric Roy parvient à inverser la tendance, le classement Stade Brestois pourrait s’améliorer avec de réelles chances de qualification en Coupe d’Europe. Cependant, la bataille s’annonce rude, car l’OL vise lui aussi tout au moins une place en Ligue Europa Conférence.

Par ailleurs, l’OM, l’OGC Nice, Monaco et Lille se disputent les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Hors du top 6, Strasbourg, Toulouse et Lens restent également en embuscade, bien décidés à jouer les trouble-fêtes.

Un enjeu crucial pour Brest dans la dernière ligne droite

Derrière Brest, d’autres clubs comme Rennes, Auxerre et Angers SCO espèrent aussi intégrer le top 10 et assurer leur maintien, tout en lorgnant une éventuelle qualification européenne en cas de scénario favorable. Le club breton devra donc faire preuve de régularité et de prudence s’il veut atteindre son objectif : retrouver l’Europe après un parcours prometteur en Ligue 1. Mais avant tout, le classement Stade Brestois, doit nettement progresser après les prochains matchs.