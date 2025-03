Mercato OM : Pablo Longoria dicte sa loi, un départ acté sans tarder

Le président de l’OM, Pablo Longoria, a été inflexible lors du mercato hivernal en décidant de se séparer d’Elye Wahi sans tarder. Un choix surprenant pour un joueur qui voulait rester.

Mercato OM : Pablo Longoria a rapidement indiqué à Elye Wahi la sortie

Le mercato de janvier a été l’occasion pour l’Olympique de Marseille de remodeler son effectif. Si quatre nouvelles recrues ont été enregistrées, des départs ont également eu lieu à l’OM, notamment celui d’Elye Wahi. Le président Pablo Longoria a fait preuve de fermeté dans ce dossier, actant le départ de l’attaquant français lors d’une rencontre au sommet.

Il faut dire qu’Elye Wahi, arrivé l’été dernier en provenance du RC Lens, n’a jamais réussi à s’imposer à Marseille. Avec seulement trois buts inscrits en 14 apparitions, ses performances n’ont pas convaincu Pablo Longoria et l’équipe dirigeante. Ces derniers ont rapidement signifié au joueur de 22 ans qu’il n’entrait plus dans leurs plans.

« Il y a des discussions avec les dirigeants qui m’ont dit qu’ils ne souhaitaient pas me conserver. À partir de là, c’était à moi de trouver une solution pour pouvoir avancer. Je ne pouvais pas rester dans un club qui ne voulait plus de moi », a déclaré Elye Wahi dans une interview accordée à L’Équipe.

Il ne voulait pas quitter l’Olympique de Marseille

L’ancien Lensois a finalement rejoint l’Eintracht Francfort pour un montant de 26 millions d’euros. Un départ précipité qui a surpris Elye Wahi lui-même, qui se voyait pourtant s’inscrire dans la durée à Marseille. « Mon ambition était de rester et de performer. Je me sentais de mieux en mieux avec Marseille mais c’est comme ça, c’est le foot. On sait que tu peux passer du tout au tout, mais je le répète, je suis très content d’être à Francfort aujourd’hui », a-t-il confié.

Un tel départ illustre la volonté de Pablo Longoria d’éviter de s’éterniser avec les joueurs qui ne répondent pas aux attentes. Cette décision radicale ainsi témoigne de l’ambition de l’OM de construire une équipe compétitive avec Roberto De Zerbi aux commandes.