Ligue 1 : L’appel improbable d’un supporter de l’OM au PSG !

Dimanche soir, le PSG (1er) reçoit l’OM (2e) en clôture de la 26e journée de Ligue 1. À quelques jours de ce Classique du football français, les supporters du club marseillais ne semblent pas du tout optimistes avec la forme affichée par le collectif de Luis Enrique.

Redouane Bougheraba : « Le PSG, laissez-nous gagner ! »

C’est un appel pour le moins inattendu que formule l’humoriste Redouane Bougheraba, grand supporter de l’Olympique de Marseille, à l’attention des joueurs du Paris Saint-Germain. En effet, l’équipe de Luis Enrique domine marche littéralement sur le championnat et vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face à Liverpool, à Anfield.

Lisez aussi : PSG : Une menace plane à Paris, le match contre l’OM arrêté ?

Avec un écart de 16 points d’avance, le PSG n’a donc rien à craindre pour le match de dimanche soir contre l’OM, qui traverse une période difficile. Les hommes de Roberto De Zerbi ont perdu récemment contre l’AJ Auxerre (0-3) et le Racing Club de Lens (0-1). Redouane Bougheraba, qui fera le déplacement au Parc des Princes pour ce Classique, supplie la bande à Ousmane Dembélé de lever le pied pour permettre à l’OM de gagner.

« J’espère qu’ils vont nous laisser gagner. C’est bon, vous êtes qualifiés en Ligue des champions, laissez-nous respirer ! Ils peuvent se relâcher ou faire un peu de turn-over, car je pense qu’ils ont laissé des forces contre Liverpool. De plus, ils sont déjà champions. Ils ont 16 points d’avance sur nous. Mathématiquement, ce n’est pas impossible, mais psychologiquement, c’est fini », a expliqué l’humoriste dans le Super Moscato Show sur RMC, avant de lancer un message à Nasser Al-Khelaïfi.

Lisez aussi : PSG-OM : Valentin Rongier met déjà en garde les Parisiens !

« J’adresse un message aux dirigeants du PSG : ‘C’est bon, laissez-nous vivre maintenant. Allez fêter votre victoire à Central Park ou à Disneyland ! », a ajouté Bougheraba, qui n’est pas le seul à être pessimiste pour l’Olympique de Marseille.

PSG – OM : Rothen prédit un match difficile pour Marseille

Sur le plateau de son émission « Rothen S’enflamme », Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG, s’est exprimé sur le Clasico de dimanche et a exprimé son scepticisme quant à une victoire de l’OM.

Lisez aussi : PSG-OM : Grosse inquiétude pour Adrien Rabiot, des tensions en vue

🗣💬 "J'adresse un message aux dirigeants du PSG : 'c'est bon, laissez-nous vivre maintenant. Allez fêter votre victoire à Central Park ou Disneyland !'"



😅 Fan de l'OM, l'humoriste Redouane Bougheraba lance un appel à la direction parisienne avant le Classique de dimanche. pic.twitter.com/JFUbxDzX5x — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 12, 2025

« L’équipe la plus faible peut toujours gagner. Mais normalement, le PSG fait tourner le compteur et inscrit trois ou quatre buts par match en Ligue 1. L’OM a une chance sur dix de gagner, une chance sur dix de faire match nul, et huit chances sur dix de perdre. C’est mon pronostic. Si, en plus, le pilier de l’équipe, Pierre-Emile Højbjerg, est blessé… S’il n’est pas là pour rassurer cette équipe, je dis bon courage à l’OM », a lancé l’ex-international français.