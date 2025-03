Mercato : Le Barça va dépouiller le LOSC, deux joueurs clés visés !

Le Barça prépare déjà son mercato pour la saison prochaine, et selon plusieurs sources, le club catalan pourrait faire une incursion sur le marché français. Deux joueurs du LOSC figurent parmi les cibles prioritaires pour renforcer l’effectif barcelonais.

Mercato : Jonathan David et Angel Gomes du LOSC au Barça pour 0€ ?

Le FC Barcelone cherche un attaquant de haut niveau, et Jonathan David, l’attaquant canadien du LOSC, est un nom qui revient avec insistance dans les rumeurs de transfert. À 25 ans, David a montré une grande régularité avec Lille, et son contrat arrivant à expiration, il représente une opportunité intéressante pour le Barça.

Ce dernier espère combler ses lacunes offensives, et l’international canadien, avec sa capacité à marquer et à créer des occasions, pourrait bien devenir une pièce maîtresse du puzzle catalan. Le Barça a déjà montré son intérêt pour des attaquants de classe mondiale, et Jonathan David semble être une cible sérieuse, d’autant plus que son transfert pourrait être plus abordable étant donné la situation contractuelle du joueur.

Mais ce n’est pas tout, le Barça s’intéresse également à un autre joueur du LOSC, le milieu offensif Angel Gomes selon The Guardian. À 24 ans, l’international anglais (quadruple sélectionné) a connu une saison mitigée, marquée par des problèmes physiques. Cependant, il reste un talent prometteur, capable de jouer à différents postes : à l’aile gauche ou plus en retrait au milieu.

Son contrat qui expire à la fin de la saison fait de lui une cible de choix pour un transfert libre. Le Barça, bien que déjà bien fourni au milieu avec des joueurs comme Gavi, Dani Olmo, et Fermín, pourrait être intéressé par la polyvalence d’Angel Gomes.

La concurrence sera forte, notamment avec West Ham, mais le joueur, dont la valeur marchande est estimée à 25 millions d’euros, pourrait constituer une belle opportunité pour le Barça de renforcer son effectif.