Mercato AS Monaco : Le Barça veut piocher à l’ASM !

L’AS Monaco pourrait voir l’un de ses talents filer vers l’Espagne lors du prochain mercato d’été. Le FC Barcelone a fait de Vanderson une priorité pour renforcer son couloir droit, un poste où les Blaugranas cherchent une solution durable.

Mercato AS Monaco : Vanderson, un profil taillé pour le Barça

Depuis son arrivée à l’AS Monaco en janvier 2022, Vanderson a progressé à vitesse grand V. L’international brésilien de 23 ans est devenu un élément clé du club monégasque, et affiche une palette complète de qualités offensives et défensives. Son profil correspond parfaitement au jeu prôné par le Barça : un latéral rapide, technique et capable d’apporter du danger dans les phases offensives tout en étant solide défensivement.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Deco, actuel directeur sportif du FC Barcelone, suit le joueur depuis plusieurs années. Déjà en 2022, lorsqu’il conseillait le club catalan de manière informelle, il avait repéré Vanderson et tenté de convaincre le Barça de le recruter. Aujourd’hui, avec plus de pouvoir décisionnaire, il veut enfin concrétiser ce dossier.

Monaco prêt à discuter, mais pas à brader

L’AS Monaco est conscient de l’intérêt grandissant autour de son latéral droit. Le club de la Principauté, réputé pour sa capacité à valoriser ses joueurs avant de les vendre à prix d’or, ne compte pas céder Vanderson facilement. Le Brésilien a un contrat longue durée, et son importance dans le projet monégasque en fait un élément clé de l’effectif. Cependant, le Barça n’est pas le seul club sur les rangs.

Plusieurs formations de Premier League et un autre géant européen surveillent également la situation. Cette concurrence pourrait faire grimper les enchères et permettre à Monaco de négocier un transfert très avantageux. Si le Barça souhaite passer à l’offensive, il devra néanmoins composer avec ses contraintes financières. Le club catalan reste sous la surveillance du Fair Play Financier et devra probablement vendre avant de pouvoir officialiser une offre.

Néanmoins, la direction sportive travaille déjà sur des solutions pour libérer de la masse salariale et générer des revenus via des départs. Vanderson, de son côté, ne cache pas son intérêt pour le projet blaugrana. Une signature au Barça représenterait un immense bond dans sa carrière et une opportunité unique d’évoluer dans l’un des plus grands clubs du monde.