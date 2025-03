Mercato : L’ASSE tente une folie à 5M€ en Ligue 1 !

Alors que l’ASSE lutte pour assurer son maintien en Ligue 1, les dirigeants stéphanois préparent déjà le prochain mercato estival. Un cadre de Ligue 1 serait ainsi dans les plans des Verts.

Mercato ASSE : Horneland sous le charme d’un milieu algérien

Selon les données révélées par DataScout sur Twitter, 35% des joueurs professionnels de l’AS Saint-Étienne seront libres à l’issue de la saison, et 38% supplémentaires le seront dans un an plus tard. Cette situation oblige la direction de l’ASSE à prendre des décisions stratégiques pour éviter une hémorragie de talents. Les joueurs dont le contrat arrive à un an de l’échéance sont souvent ciblés lors des mercatos, obligeant les Verts à choisir entre prolongations ou ventes forcées.

C’est donc une véritable révolution qui se prépare dans le Forez pour le prochain mercato estival. Si Eirik Horneland parvient à maintenir le club dans l’élite à l’issue de la saison, l’ASSE a prévu de renforcer profondément son effectif pour les batailles futures. Dans cette optique, le club ligérien serait intéressé par le profil de Himad Abdelli, l’une des rares satisfactions d’Angers cette saison.

Sa vision du jeu, sa qualité technique et son impact dans l’entrejeu en font un élément clé du SCOA. Son leadership naturel est également remarquable. Abdelli porte souvent l’équipe à bout de bras. Ce profil ne laisse pas indifférent l’AS Saint-Étienne. Le club forézien, qui souhaite renforcer son effectif cet été, voit en l’international algérien un atout majeur pour son milieu de terrain.

Sa dernière prestation à Geoffroy-Guichard, le 22 février (3-3), a été particulièrement remarquée, avec un doublé en 10 minutes (7e et 17e minutes) et un match plein. Cependant, arracher son capitaine au club angevin ne sera pas chose facile pour l’ASSE.

Tanenbaum prêt à frapper un gros coup avec Himad Abdelli ?

En pleine lutte pour le maintien en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne prépare déjà son mercato estival. Conscient de la nécessité de renforcer l’équipe, le club stéphanois a ciblé Himad Abdelli, le capitaine d’Angers SCO, comme priorité. Loin des recrutements clinquants, les nouveaux propriétaires de l’ASSE, Kilmer Sports Ventures et Larry Tanenbaum, privilégient la prudence.

Le mercato hivernal, jugé trop modeste, a mis en lumière les lacunes d’une équipe qui se bat pour sa survie. Pour se pérenniser en Ligue 1, les Verts devront réaliser des choix judicieux. D’après Live Foot, l’ASSE aurait identifié Himad Abdelli comme la recrue idéale. Le milieu offensif de 25 ans, auteur d’une saison remarquable avec 6 buts, dont la moitié face à Saint-Étienne, est évalué à 5 millions d’euros. Photo : Himad Abdelli

Bien que les contacts n’en soient qu’à leurs prémices, la situation financière d’Angers pourrait faciliter les négociations. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le natif de Montivilliers présente un profil complet : technique, puissant dans les duels, efficace devant le but et leader d’équipe. Un atout majeur pour l’AS Saint-Etienne, à un prix abordable.

