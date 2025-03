Mercato : Le PSG revient à la charge pour une star du Barça

Le PSG, parfois en difficulté au milieu de terrain, envisage de renforcer ce compartiment de jeu lors du mercato estival à venir. Et les dirigeants du club de la capitale penseraient notamment à une star du Barça, une vieille cible des Rouge et Bleu.

Mercato PSG : La revanche six ans après envers le Barça ?

Il y a six ans, le Paris Saint-Germain était sur les rangs pour recruter un jeune prodige de l’Ajax Amsterdam, mais ce dernier lui avait préféré le FC Barcelone, séduit par le projet sportif catalan. Aujourd’hui, le club de la capitale revient à la charge pour tenter enfin de séduire celui que Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais oublié.

Un joueur clé du Barça, dont le contrat expire en juin 2026 et dont la situation financière fragile des Blaugranas pourrait précipiter le départ. Son nom s’affiche désormais en haut de la liste des priorités de Luis Campos : Frenkie De Jong. L’international néerlandais incarne à 27 ans le profil idéal pour composer un trio magistral dans l’entrejeu aux côtés de Joao Neves et Vitinha, selon l’Insider Ekrem Konur.

Une stratégie qui rappelle le recrutement ciblé de Luis Enrique, visant à allier technicité et dynamisme. Mais cette fois, le PSG compte bien ne pas répéter l’erreur de 2019, où le joueur avait snobé ses avances malgré une offre financière supérieure.

Le Barça trop gourmand pour Frenkie De Jong ?

Après un début de saison marqué par des blessures récurrentes et des critiques, Frenkie De Jong a retrouvé son niveau optimal sous les ordres de Hansi Flick. Ses performances récentes aux côtés de Pedri et Dani Olmo ont convaincu le staff catalan de son importance. 🚨🆕 #FCBarcelona 🇳🇱

Frenkie de Jong has become a target for PSG, who aim to build a formidable midfield alongside Joao Neves and Vitinha. pic.twitter.com/0zXKMJXos3— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 28, 2025

« Il est redevenu indispensable », confie un proche du club, soulignant ses 93% de passes réussies et ses 18 récupérations en Liga depuis janvier. Une résurrection qui n’a pas échappé au PSG, prêt à mettre 60 millions d’euros sur la table. De son côté, le club culé, englué dans des dettes estimées à 1,2 milliard d’euros, pourrait céder sous les offres.

Le Barça a déjà fixé un prix de départ autour de 35 millions d’euros, mais exige une clause libératoire de 80 millions d’euros en cas de prolongation. Une somme que le PSG de Nasser Al-Khelaïfi est capable d’assumer. Affaire à suivre…