Le LOSC subit un sale coup de l’OM !

L’OM s’active en coulisses pour convaincre un serial buteur du LOSC en vue du prochain mercato estival. Le jeune défenseur de Marseille, Derek Cornelius, fait des yeux doux au crack lillois.

Mercato : L’OM s’attaque à un cadre du LOSC

L’OM cible un crack du LOSC à quelques mois de l’ouverture du mercato estival. Recruté en 2020 en provenance de La Gantoise, Jonathan David est devenu un élément incontournable du LOSC ces dernières années. En fin de contrat avec Lille à l’issue de la saison, l’international canadien est sur les tablettes de nombreux grands clubs européens, dont l’Olympique de Marseille.

Les dirigeants lillois tentent par tous les moyens de convaincre leur star de rester, mais Jonathan David a refusé de poursuivre l’aventure avec les Dogues. Le buteur canadien a martelé à plusieurs reprises qu’il attend la fin de la saison pour annoncer sa décision. Sauf retournement de situation, il va rejoindre gratuitement un nouveau club.

L’OM figure parmi les prétendants sérieux de Jonathan David. Le club phocéen se positionne pour accueillir le serial buteur afin de renforcer son attaque la saison prochaine. Derek Cornelius, son compatriote et défenseur marseillais, milite en faveur de cette arrivée. En conférence de presse avant le déplacement à Reims, le joueur phocéen a même lancé un appel à Medhi Benatia, directeur de football de l’OM, pour qu’il use de son influence afin de convaincre David de signer à Marseille.

« Je ne sais pas. Peut-être que Medhi Benatia devrait appeler son agent et essayer de le convaincre. En tant que personne, c’est vraiment un bon gars et un bon joueur. Mais honnêtement, on ne parle pas beaucoup de ce genre de choses. S’il est ouvert à l’idée de venir à Marseille, évidemment que je l’accueillerais à bras ouverts », a déclaré Derek Cornelius.

Si l’OM veut espérer attirer Jonathan David, une qualification en Ligue des champions semble indispensable. Le club phocéen, en quête de renforts offensifs, devra convaincre le Canadien que son projet est le plus séduisant face aux poids lourds anglais.

L’attaquant international canadien a déjà inscrit 23 buts et délivré 10 passes décisives en 41 apparitions toutes compétitions confondues sous les couleurs de Lille cette saison. Selon les informations du spécialiste du mercato Fabrizio Romano, son départ libre représenterait une perte sèche de 45 millions d’euros pour le LOSC.

Le Bayern Munich et surtout le FC Barcelone sont également de sérieux prétendants pour recruter Jonathan David. En Angleterre, Newcastle United et Manchester United seraient aussi prêts à s’attacher les services du Canadien.

