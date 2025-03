Stade Rennais : Grosse inquiétude à Rennes !

Plusieurs cadres du Stade Rennais ont manqué la rencontre face à Angers SCO ce dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1. L’entraîneur rennais, Habib Beye, a pris des décisions prudentes pour ne pas aggraver les blessures de ses joueurs.

Stade Rennais : Plusieurs cadres coincés à l’infirmerie

Le Stade Rennais a remporté la victoire face à Angers (0-3) ce dimanche lors de la 27e journée de Ligue 1, et poursuit sa course vers le haut du classement. Toutefois, plusieurs absents ont été enregistrés dans l’effectif du SRFC lors de cette rencontre, notamment Jérémy Jacquet, Moussa Al-Tamari et Andres Gomez, dont les forfaits ont surpris au moment de l’annonce du groupe. Après la rencontre, l’entraîneur rennais Habib Beye a fait le point sur leur état de santé.

L’ailier jordanien, Moussa Al-Tamari, a souffert de deux béquilles contractées lors de son passage en sélection. À son retour, il souffrait d’une incapacité à fléchir complètement sa jambe. Malgré la prise d’anti-inflammatoires, la douleur persistait et il a dû manquer cette affiche.

« Moussa a pris deux béquilles en sélection. Il a joué 90 minutes, mais il ne s’était pas entraîné avant le deuxième match qu’il a joué avec la Jordanie. Quand il est rentré, il ne pouvait pas plier totalement une de ses jambes. On est à 48 heures pour récupérer pleinement la flexion, mais il a joué sous anti-inflammatoires et quand il est rentré, il avait une grosse douleur. », a expliqué Habib Beye.

Le défenseur rennais, Jérémy Jacquet, a, quant à lui, subi un coup à l’épaule. Une contusion a été diagnostiquée après une radio, qui n’a heureusement révélé aucune fracture. « Jérémy Jacquet a pris un coup sur son épaule. Il y avait une contusion, on a fait une radio, il n’y a pas de fracture. Mais sur un poste comme le sien, quand vous ne pouvez pas utiliser pleinement la force avec le bras, j’ai décidé, parce que Jérémy voulait être là, de ne pas prendre le risque. C’était une logique médicale. », a-t-il poursuivi.

Le milieu de terrain, Andres Gomez, souffre toujours d’un problème à la cheville et ne se sent pas apte pour livrer de belles performances. « Il a un problème à la cheville, il n’est pas à 100 % et s’entraîne avec un anti-inflammatoire. Lui-même quand on lui pose la question, il dit qu’il n’est pas à 100 %. Et je veux des joueurs à 100 %. Andres peut s’entraîner, mais finit les entraînements avec du traitement. Il avance, c’est une douleur sur laquelle il doit passer. La mobilité de la cheville doit revenir. », a-t-il expliqué.