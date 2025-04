ASSE Mercato : La fin se rapproche pour un leader

Le départ des joueurs en fin de contrat à l’ASSE se rapproche, à l’approche de la fin de saison. Yunis Abdelhamid devrait quitter le club stéphanois, lancé dans un nouveau projet avec Eirik Horneland, le nouvel entraîneur stéphanois.

Mercato ASSE : Le grand ménage commence avec Yunis Abdelhamid ?

L’ASSE a recruté Yunis Abdelhamid gratuitement au début du mercato d’été. Il est même la première recrue estivale du club sous l’ère Kilmer Sports Ventures (KSV). Olivier Dall’Oglio avait validé son profil grâce à sa longue expérience dans le championnat français et son leadership. Capitaine du Stade de Reims de 2020 à 2024, le défenseur central de 37 ans a gardé le brassard dans l’équipe de Dall’Oglio.

Lisez aussi : ASSE : Horneland engagé pour un projet à long terme

À voir L’AS Monaco va écœurer l’OM, les compos !

Cependant, il n’a pas répondu aux attentes du staff technique de l’AS Saint-Etienne. Le Marocain a affiché un déficit physique et technique important, multipliant les bourdes et les fautes. Après 11 titularisations et des prestations décevantes lors de la première moitié du championnat, Yunis Abdelhamid a été écarté par le nouvel entraîneur Eirik Horneland.

Il est désormais relégué au rôle de cadre du vestiaire, se contentant de prodiguer des conseils aux jeunes joueurs. Il devrait quitter l’ASSE à la fin de la saison, malgré l’option d’une saison supplémentaire dans son contrat.

Lisez aussi : Le SB29 arrive à Saint-Etienne avec l’ambition de s’imposer

Le numéro 5 des Verts ne correspond pas aux plans du technicien norvégien, ni au projet du groupe canadien KSV. De plus, son salaire (80 000 euros mensuels), le plus élevé du vestiaire stéphanois, suscite de la frustration au sein de l’équipe.

À voir Mercato PSG : Le verdict tombe pour l’avenir de Luis Campos

Selon les informations de Live Foot, « le vestiaire grince et les actionnaires de l’AS Saint-Etienne s’en mêlent ». La direction de KSV s’active donc pour le départ de Yunis Abdelhamid cet été, comme annoncé par la source.

Lisez aussi : Classement ASSE : Reims s’éloigne, les Verts n’ont plus le droit à l’erreur

Le défenseur international marocain (16 sélections) pourrait rebondir en Arabie Saoudite, où il pourrait avoir des touches dès l’ouverture du mercato.