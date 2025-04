C’est décidé, le PSG tient son gardien de classe mondiale !

Après plusieurs mois de doutes et d’hésitation, le PSG semble désormais fixé sur le poste de gardien de but. Le dossier pourrait connaître un coup d’accélérateur dans les jours ou semaines à venir.

Mercato : Le PSG discute pour son gardien de but

Dans son édition du jour, le journal L’Équipe assure que les négociations entre les dirigeants du PSG et les représentants de Gianluigi Donnarumma pourraient finalement aboutir à un accord en vue d’une prolongation. Longtemps critiqué, le portier de 26 ans semble avoir convaincu et la prolongation de son contrat, qui expire en juin 2026, ne serait plus une utopie.

« Les discussions autour d’une prolongation se poursuivent. Selon des proches du dossier, le voir signer un nouveau contrat avec Paris est une vraie possibilité, mais ces dernières semaines, la situation sportive de Gigio au Paris Saint-Germain dans un futur proche n’était pas clairement tranchée en interne. Même si on peut penser que ses dernières prestations européennes plaident en sa faveur », explique le quotidien sportif.

Après avoir répété plusieurs fois qu’il aimerait rester, Donnarumma pourrait ainsi voir son rêve se réaliser avec un nouveau bail qui conforterait sa place de cadre au sein du vestiaire parisien.

Le vestiaire du PSG adoube Donnarumma

Souvent critiqué par le passé pour ses défaillances dans les grands rendez-vous, Gianluigi Donnarumma a qualifié à lui tout seul ou presque le PSG à Birmingham, mardi soir, face à Aston Villa. De quoi convaincre Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi de le prolonger ? À priori, tout porte à croire que oui. D’ailleurs en interne, l’ancien portier de l’AC Milan a entièrement convaincu ses coéquipiers qui affichent publiquement leur position concernant son avenir.

« On sait le gardien qu’on a. Il l’a montré ce soir. Beaucoup de gens doutent de lui, mais nous on n’a jamais douté de lui. C’est l’un des meilleurs gardiens du monde, on est content qu’il soit au PSG. On espère qu’il restera longtemps avec nous », a notamment confié Achraf Hakimi en zone mixte après le quart de finale retour de Ligue des Champions contre Aston Villa.

Même son de cloche chez le capitaine Marquinhos, qui a déclaré au micro de Canal+ : « on a vu que les équipes championnes ont toujours ces sauvetages de gardien quand il le faut. Ce sont les matchs de haut niveau et notre gardien est là. Il le montre encore une fois après Liverpool. Je pense qu’il prend de plus en de valeur dans les buts, il montre ce potentiel qu’il a et on est contents, parce que pour arriver en demi-finale, en finale et être champions, on a vraiment besoin d’un grand gardien. »