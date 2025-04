Prolongation surprise : Le PSG blinde son porte-bonheur !

Déjà sacré champion de France et toujours en lice pour la Coupe de France et la Ligue des Champions, le PSG prépare déjà la saison prochaine. Un cadre serait ainsi sur le point de prolonger son contrat dans la capitale.

Fabian Ruiz : Le « porte-bonheur » du PSG prolonge son contrat

Après Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha, un autre cadre du PSG s’apprêterait à sécuriser son avenir : Fabian Ruiz. En effet, mardi soir, avant le coup d’envoi du quart de finale retour de Ligue des Champions contre Aston Villa, le compte Twitter PSG Inside Actus a révélé que le milieu de terrain espagnol serait tout proche d’une prolongation.

Actuellement lié au club jusqu’en juin 2027, Fabian Ruiz devrait parapher un nouveau bail de deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2029. Souvent sous le feu des critiques, l’ancien métronome du SSC Naples est parvenu à devenir un élément clé du dispositif de Luis Enrique, reléguant même la pépite Warren Zaïre-Emery sur le banc.

Mieux, le joueur de 29 ans est également une sorte de porte-bonheur du PSG, notamment en Ligue 1, puisqu’il n’a jamais perdu la moindre rencontre avec les Rouge et Bleu, en Championnat. Arrivé à l’été 2022 contre un chèque de 22,50 millions d’euros, Fabian Ruiz confirme sa montée en puissance dans l’entrejeu parisien et Luis Enrique souhaite ardemment pouvoir compter sur lui encore longtemps. Il ne reste plus qu'un petit détail avant que Fabian Ruiz prolonge. Le club et le joueur espèrent trouver un accord pour que la prolongation soit officialisée fin mai, début juin, sinon ça sera en début de saison prochaine.#PSG #Paris #Mercato #transfert #football… https://t.co/gXozPVIBSV pic.twitter.com/McjUzaoYIm— PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) April 15, 2025

L’ancien milieu de terrain du Betis Séville, évalué à 35 millions d’euros, devrait donc prochainement renouveler son engagement au Paris SG. « Il ne reste plus qu’un petit détail avant que Fabian Ruiz ne prolonge son contrat. Le club et le joueur espèrent trouver un accord pour que la prolongation soit officialisée fin mai ou début juin, sinon ce sera en début de saison prochaine », assure PSG Inside Actus.