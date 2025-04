Mercato PSG 2025 : une première recrue confirmée

Le PSG aurait déjà bouclé l’un des premiers transferts du PSG pour la saison prochaine, et à moindre coût ! Découvrez le profil, le prix et les caractéristiques de ce joueur prometteur.

Le PSG tient déjà sa première signature pour le mercato estival 2025

La saison 2024/2025 n’est pas encore terminée que le marché des transferts annonce déjà des mouvements. Le Paris Saint-Germain, sacré champion de France récemment pour la treizième fois, et toujours en course en Ligue des Champions, aurait déjà signé une recrue pour la prochaine saison. C’est donc le moment des présentations pour connaître ce futur joueur du club francilien, son profil et les impacts que cela pourrait avoir sur l’effectif parisien pour 2025/2026.

Profil du joueur

La nouvelle arrivée a été annoncée en premier sur la presse italienne pour le mercato PSG 2025. C’est un joueur brésilien qui était déjà dans un club romain, voici son profil : Nom Renato Marin Nationalité Brésilien, Italien Age 18 ans Position Gardien de buts Clubs précédents AS Roma Taille 1,93 m

Un pari pour l’avenir

L’arrivée d’un joueur aussi jeune dans le club de la capitale française est souvent faite pour préparer l’avenir du club. C’est un pari sur le long terme qui offre la possibilité au club de se construire et de développer l’avenir en toute sérénité. À Paris, c’est souvent le cas comme le montre les exemples plus récents de Beraldo, ou de Gabriel Moscardo qui a passé la saison en prêt du côté de Reims.

Combien le joueur va coûter au PSG ?

Les finances sont toujours un sujet important pour les clubs de foot. Surtout actuellement en France avec les négociations des droits télévisés. Le Paris Saint-Germain est le club français qui est le moins impacté et qui dispose du plus gros budget en Ligue 1. Ce qui leur permet de souvent réaliser un mercato PSG sans compter.

Une arrivée gratuite

Avec le plus gros budget de France, le PSG n’est pas non plus avare de réaliser des opérations à moindre coût. L’arrivée de Renato Marin se ferait gratuitement pour le joueur qui est en fin de contrat le 30 juin 2025 dans son club de l’AS Roma. Le gardien de but brésilien rejoindra son équipe à la reprise de l’entraînement de la prochaine saison pour commencer son aventure parisienne.

Le PSG bat ses concurrents

Le cas du gardien italo-brésilien ne laissait pas insensible quelques gros clubs européens. Les écuries dont les noms sont sortis qui souhaitaient enrôler le gardien sont les suivants :

Olympique de Marseille

Juventus de Turin

Inter de Milan

Liverpool

L’AS Roma n’a pas réussi à trouver un accord avec son gardien présent depuis plusieurs années dans les catégories de jeunes du club. Tous les noms des équipes intéressées ne sont pas sortis dans la presse, mais il devait y en avoir bien d’autres.

L’impact pour les gardiens du club

Actuellement, le Paris Saint-Germain dispose de 3 gardiens de très bon niveau avec le titulaire régulier Gianluigi Donnarumma. Capitaine de la sélection nationale italienne et considéré comme un des meilleurs du monde à son poste. Derrière lui, les transferts du PSG de l’été dernier ont amené Matvey Safonov. Le portier russe a réussi à grappiller du temps de jeu cette saison sous les ordres de Luis Enrique et avait déjà été recruté pour préparer l’avenir du club francilien.

Le troisième gardien est l’espagnol Arnau Tenas. Il a eu l’occasion de jouer une rencontre de Coupe de France cette saison après avoir fait bonne impression la saison précédente. Avec l’arrivée de Renato Marin, un quatrième gardien arrive dans la hiérarchie. Cela pourrait permettre d’ouvrir des portes pour un prêt de Tenas ou de Marin, voire même un départ définitif d’un des deux premiers cités.

Les caractéristiques de la nouvelle recrue

Avec autant de clubs qui suivaient les progrès du gardien de but, il faut se douter d’un potentiel intéressant. En Italie, les médias parlent de lui régulièrement comme le « gardien du futur ». Ce qui est mis en avant dans son jeu est principalement son habileté avec le ballon aux pieds. En plus d’être un excellent gardien, il est capable de dribbler, de tirer les coups de pied arrêtés (coups franc et pénalty) mais aussi à lancer les différentes phases de jeu depuis son but.

Souvent critiqué pour sa relance, le titulaire du poste au Paris Saint-Germain voit arriver un fort potentiel qui s’est formé au futsal dans sa jeunesse. Après Gianluigi Donnarumma, il serait possible de voir un futur brillant pour le poste de gardien en Italie. En général, le gardien est jugé pour ses arrêts, mais de plus en plus, les observateurs et les entraîneurs mettent en avant le jeu au pied et c’est l’avantage de Renato Martin.

La carrière en équipe de jeune du gardien de but

Le gardien italo-brésilien a joué dans toutes les équipes de jeunes de l’AS Roma, mais n’a pas eu sa chance auprès de l’équipe première. Il a été appelé par l’entraîneur Claudio Ranieri a plusieurs reprises, mais sans entrer en jeu en Série A. Il joue principalement avec l’équipe Primavera, qui correspond aux jeunes du championnat italien.

Avec la sélection nationale, Renato Martin a pour l’instant choisi de représenter l’Italie au niveau international. Il a déjà été appelé par les sélections de jeunes et a disputé 13 matchs avec les U19 (moins de 19 ans). Il dispose à son âge d’une carrière déjà intéressante et a besoin d’un peu plus d’expérience au haut niveau pour percer dans les buts.

Les points importants sur l’arrivée de Renato Martin

L’arrivée du gardien de but italo-brésilien au Parc des Princes amène de nombreuses interrogations sur l’avenir des gardiens au PSG, mais présente aussi des avantages. Voici les points qu’il faut retenir :

Jeune gardien de 18 ans.

Arrivée gratuite en fin de contrat

Préparer l’avenir du club

International U19 de l’Italie

La question qui va se poser pour le Paris Saint-Germain est de savoir quels gardiens seront dans l’effectif la saison prochaine. Avec 4 gardiens potentiels, sûrement un d’entre eux se verra montrer la porte de sortie. Il sera aussi possible de voir un départ en prêt pour un des jeunes pour se forger une expérience dans un championnat relevé.

Conclusion

Le Paris Saint-Germain n’a pas encore fini sa saison sur les terrains avec des échéances importantes comme la finale de la Coupe de France et la Ligue des Champions. Le côté sportif est très important, mais le club continue de se développer en étant actif sur le marché des transferts. Un premier transfert aurait déjà été bouclé avec l’arrivée du gardien Renato Martin. C’est une addition à moindre coût qui sert à préparer l’avenir du club francilien. La réputation du gardien et le fait qu’il soit gratuit permet de mettre en avant une politique sportive et financière intéressante. Les transferts du PSG font souvent parler, et ce mercato d’été ne déroge pas à la règle.