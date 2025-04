Mercato RC Lens : Un départ déjà assuré au RCL

Un attaquant va quitter le RC Lens lors du mercato estival. Les dirigeants lensois, insatisfaits de son rendement, ne lèveront pas l’option d’achat incluse dans son prêt par la Fiorentina. Le club italien ne devrait pas non plus souhaiter son retour.

Mercato RC lens : départ inévitable pour M’Bala Nzola

Arrivé pour renforcer le secteur offensif du RCL, M’Bala Nzola n’a pas totalement répondu aux attentes. En 23 matchs, il a inscrit 7 buts. Un bilan loin d’être catastrophique, mais jugé insuffisant au regard des espoirs placés en lui. Alors qu’il disposait d’une véritable opportunité pour relancer sa carrière, l’attaquant angolais n’a pas su pleinement convaincre sous le maillot lensois.

Désormais, pour l’entraîneur Will Still, la décision est prise : M’Bala Nzola retournera à son club d’origine. Problème : la Fiorentina, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, ne compte pas non plus le réintégrer dans son effectif. Son ancien club, le Spezia Calcio, actuellement en Serie B, pourrait toutefois lui offrir une porte de sortie. Il y a évolué entre 2020 et 2023, ce qui faciliterait un retour dans un environnement qu’il connaît bien.

Du côté des dirigeants du Racing Club de Lens, l’attention est déjà portée sur d’autres cibles pour renforcer l’équipe lors du prochain mercato. Malgré un début de saison compliqué – notamment dû à la perte de joueurs clés – le RCL reste en course pour une place européenne. À quatre journées de la fin et avec 12 points encore en jeu, le club artésien, désormais à l’abri d’une relégation, va pouvoir se concentrer pleinement sur cet objectif ambitieux.